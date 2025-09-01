嚇阻俄羅斯！挪威砸135億美元軍購 與英國共組反潛艦隊

圖說:英國26型巡防艦首艘艦「格拉斯哥號」（HMS Glasgow）的電腦繪圖。挪威的鉅額訂單，不僅強化了北約的集體防衛，也為蘇格蘭的造船產業注入一劑強心針。（圖：英國皇家海軍）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對北方強鄰俄羅斯的核潛艦威脅，北約（NATO）北疆的「看門人」挪威，決心砸下重金強化防務。根據《路透》報導，挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Støre）於8月31日宣布，挪威已選擇英國作為其採購新一代巡防艦的戰略夥伴，此軍購案總值高達約100億英鎊（約135億美元、新台幣4131億元），是挪威有史以來最大的一筆軍事投資。

這項歷史性的軍購案，是在擊敗了來自德國、法國與美國的激烈競爭後才拍板。斯托爾在記者會上強調：「巡防艦是我們國防的根本部分，因為它們是捍衛我們主權的關鍵。」

挪威是北約在北大西洋的「眼睛」，負責監控面積廣達200萬平方公里的海域，而這片海域，正是俄羅斯北方艦隊核潛艦的主要活動範圍。報導直指，這批新巡防艦的核心任務，將是監控那些駐紮在鄰近挪威北極邊境科拉半島（Kola Peninsula）上的俄羅斯核潛艦。

英挪聯手 打造13艘反潛聯合艦隊





英國首相施凱爾（Keir Starmer）對此交易表示歡迎，並透露此案最終將促成一支由13艘同級反潛巡防艦（8艘英國、至少5艘挪威）組成的「聯合艦隊」，在北歐地區共同執行任務。

此次雀屏中選的艦艇，是由英國貝宜系統（BAE Systems）所建造的26型「城市級」（City-class）巡防艦。英國政府先前便積極推銷這款巡防艦，希望能為英國海軍創造規模經濟效益，並振興蘇格蘭的造船產業。

川普施壓奏效？挪威大幅提升國防開支





在俄羅斯全面入侵烏克蘭，以及美國總統川普不斷要求北約盟邦，必須強化自身軍力的雙重壓力下，與俄羅斯領土接壤的挪威，近年正大幅提升其國防開支。挪威政府也表示，與英國的協議草案中，保證了挪威本土產業將獲得與軍購總價值相當的工業合作機會。

