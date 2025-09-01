國軍採購100套陸射魚叉飛彈今年起交付 但預算悄悄漲到902億元

國軍對美採購100套陸射魚叉飛彈，首批彈體預計今年底以前交付。（資料照，取自波音官網）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為強化制海戰力，對美軍購100套陸射魚叉反艦飛彈系統，首批彈藥預計年底前抵台。國防部明年度預算書顯示，自2021年執行至2030年的「魚叉飛彈海岸防衛系統」採購案，總金額達902億4063萬5千元，較今年度預算書刊載的866億134萬9千元，略增約4.2％，可能反映成本調漲或有增購裝備，尚待進一步釐清。

美國國防部國防安全合作局（DSCA）2020年宣布對台軍售100套岸置魚叉飛彈系統，其中包括400枚RGM-84L-4 Block II（U）魚叉反艦飛彈、4枚RTM-84L-4練習彈、25輛雷達車等裝備。我國國防部也編列對應採購預算，根據國防部今年度預算書顯示，海軍自2021年至2030年，共編列866億134萬9千元預算，執行「魚叉飛彈海岸防衛系統」採購案。

我國軍方人士透露，國軍已陸續獲得魚叉飛彈的發射車，首批RGM-84L-4 Block II（U）飛彈則預計在今年底以前交付，爭取在海軍操作陸基反艦飛彈的濱海作戰指揮部明年元旦成立前到位，其餘裝備預計在2028年以前全數交付。

請繼續往下閱讀...

不過，從國防部近期送至立法院的明年度預算書可見，國防部今年8月已函陳行政院修訂整體獲得規劃書，原編列866億餘元的「魚叉飛彈海岸防衛系統」採購案，預算總額將增至902億4063萬5千元，約增加36億餘元、增幅4.2％。至於是籌獲成本上升，抑或是增購其他裝備，尚待釐清。

國軍對美採購的RGM-84L-4 Block II（U）型飛彈，是魚叉飛彈的新型號，其射程將優於美軍一般型的飛彈，可望超過148公里。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法