強化T112、T91步槍穿透力 國軍明年斥資近9億量產5.56公厘鋼心彈

陸軍官兵手持T91步槍參與「快速反應射擊」實彈訓練，國軍明年將斥資近9億元預算採購5.56公厘鋼心彈，可望強化步槍射擊穿透力。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部明年將再採購近2萬5千枝T112新式步槍，同時也將採購威力更大的彈藥。根據國防部明年度預算書揭露內容，陸軍明年將斥資8億9280萬元，採購「5.56公厘步槍鋼心彈」，可望讓採用此口徑彈藥的T112、T91等現役步槍，獲得更強大的威力與穿透力。

國防部明年度預算書顯示，國軍今年至2028年編列81億656萬4千元預算，量產8.6萬枝國造T112新型步槍，陸軍明年將獲得2萬4534枝。和現役T91步槍相比，T112步槍具備射擊精度更高、槍管壽命更長等優點，對於單兵戰鬥助益甚大。

值得注意的是，陸軍明年編列8億9280萬元，進行「5.56公厘步槍鋼心彈」採購案，且一個年度執行完畢。國軍現已有5.56公厘的TC74、美規M855鋼心彈，穿透力優於同口徑的普通彈，而明年度新編採購預算所涉彈藥，為更先進的自製子彈。

軍備局長林文祥中將去年底曾在立法院透露，國軍當時正在研製「動能更大」的彈種，隨後，有政府高層人士於今年中揭密，這款子彈為5.56公厘「鎢芯彈」，在軍備局內部多次射擊驗證下，可輕易穿透中國解放軍制式防彈背心，若獲軍種測評通過，可望在明年起大量產製。

