英威爾斯親王號航艦靠泊東京 日空自也將首派F-15J戰機赴英部署

日本航空自衛隊的兩架單座型F-15J戰機。（日本防衛省統合幕僚監部官方X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕英國皇家海軍航艦「威爾斯親王號」（R09）上月在結束繁忙的「護身軍刀」演習、6國菲律賓海軍演後，緊接著北上造訪日本橫須賀，日前更靠泊東京國際郵輪碼頭，首創英艦二戰後在東京亮相的新紀錄。隨著英日關係深化，有外媒報導指出，日本航空自衛隊後續將派遣F-15J戰機進駐英國，創下空自首次海外部署的紀錄。

軍聞網站《英國國防期刊》（UKDJ）上月29日報導，這項規劃是由英國國防大臣希利（John Healey）、日本防衛大臣中谷元在東京會晤時聯合發表，希利證實，空自的F-15J戰機「很快就」（will soon be）會進駐英國，與英國皇家空軍（RAF）實施交流。而在此之前，英軍「威爾斯親王號」航艦打擊群已執行逾4個月的「高桅行動」（Op. Highmast），並先後停泊日本橫須賀、東京國際碼頭。

英國皇家海軍的「威爾斯親王號」航艦，8月28日下午抵達日本東京國際碼頭，創下二戰後首度訪問東京的記錄。（英國皇家海軍官方X帳號）

該報導另指出，英、日兩國同時也聯手義大利，持續推動名為「全球空中作戰計畫」（GCAP）的第六代戰機計畫，預計今（2025）年簽署首份採購合約，並在2035年開始交付首批新機。

英日義三國現正持續推動GCAP第六代戰機計畫，預計2035年開始交付首批新機。（日本防衛省官方X帳號）

日本空自現有近200架的F-15J/DJ戰機，其中逾7成為單座機構型。儘管部分機隊先前已接受過跨年度的「多階段改進計畫」（J-MSIP）升級工程，防衛省仍計畫選出當中的68架單、雙座機，作為新一輪「超級攔截機」（JSI）現代化升級的核心，全案預計2030年完成，可望搭配現有的F-35A/B戰機，全面提升制空能力。

