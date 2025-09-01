台海空域交鋒 疑我飛行員嗆共機：你們懂自由嗎？

中國軍機頻繁擾我防空識別區，圖為我國F-16戰機應對中國轟-6轟炸機情形。（資料照，國防部提供）〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中國軍機持續襲擾我空域，軍事粉專「Taiwan ADIZ」記錄，近日共軍軍機再度進入我國防空識別區（ADIZ），疑似我方飛行員以無線電廣播驅離，卻引發一場激烈空中對嗆。我方飛行員堅定捍衛自由立場，痛斥共軍「你們知不知道自由為何物？可悲啊！」共軍則回以粗俗言語，顯露無力正面回應的窘態。

據「Taiwan ADIZ」披露內容，共軍軍機侵入我西南空域，我方飛行員依慣例廣播驅離，不料，共軍未立即撤離，竟回嗆「自以為是」。錄音檔紀錄，我方飛行員疑似毫不退讓，霸氣回擊：「你站得起來再說話啦！一輩子都跪著，做共產黨的奴隸，還不知道站起來反抗共產黨，可悲啦！」此言直指共軍缺乏自由意識，引發共軍火爆回應：「反你X的X！」

疑似我方人員未被激怒，再次以犀利言詞反擊：「習近平是你選的嗎？可悲啦！」共軍則氣急敗壞，語出威脅：「小小台灣要上就上了！」整段對話充斥火藥味，顯示共軍面對自由民主議題時，只能以髒話與威脅搪塞，毫無招架之力。我方飛行員則展現堅定立場，捍衛國家主權與自由價值，贏得網友讚賞。

請繼續往下閱讀...

軍事粉專「Taiwan ADIZ」分析，共軍近期頻繁侵擾我ADIZ，我空軍均嚴密監控並採必要應對措施，確保領空安全。共軍挑釁意在測試我方反應，但此番對嗆顯示我空軍士氣高昂，毫不畏懼。網友熱議，「我方飛行員真硬！共軍只會罵髒話，太沒水準！」此事件再次凸顯台海局勢緊張，自由與威權的對抗在空中一覽無遺。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法