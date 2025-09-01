訪中前夕秀肌肉！金正恩視察飛彈產線 嗆聲美韓、輸誠中俄

金正恩8月31日視察日前投產的一家重要軍工企業的飛彈生產線，了解導彈生產能力和建設情況及前景。（法新社）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在即將前往北京與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷上演「威權者團拜」前夕，北韓領導人金正恩先上演了一場精心策劃的「軍火秀」。根據法新社與韓聯社引述北韓官媒報導，金正恩於週日（8月31日）高調視察了國內一處重要的飛彈工廠新產線。

北韓官媒朝中社（KCNA）稱，金正恩對於該國「飛彈生產能力已實現飛躍」表示極大滿意，並稱現代化的產線能滿足人民軍的需求。他更當場批准了「三項與飛彈產能相關的新長期計畫」。

向美韓嗆聲、為中俄「獻禮」

專家分析，金正恩此舉是一石二鳥。南韓慶南大學遠東問題研究所教授林乙出向法新社表示，平壤藉此向華盛頓與首爾投射嚇阻力量。同時，這也是向即將會晤的中俄兩大盟友，展現其作為「威權集團軍火庫」的價值與貢獻。

地點超心機 韓媒析：選在中朝邊境

韓聯社的分析則點出了此次視察的巧妙之處。報導指出，雖然北韓官媒未提及地點，但該工廠極可能位於鄰近中國、軍工廠密集的慈江道。分析認為，金正恩選擇在訪中前夕，於中朝邊境大秀肌肉，為其即將出席北京閱兵的行程，預先鋪陳的意味濃厚。

韓聯社報導指出，雖然北韓官媒未提及地點，但該工廠極可能位於鄰近中國、軍工廠密集的慈江道。（法新社）金正恩急於展示其飛彈產能，也與其在俄烏戰爭中扮演的角色不謀而合。根據南韓與西方情報機構的說法，平壤早已向莫斯科提供了大量飛彈與其他武器，甚至派遣了數千名部隊，投入其在烏克蘭的侵略戰爭，成為俄羅斯戰爭機器的幫兇。

金正恩此行將是他6年多來首度訪問中國，並將首度參與多邊國際集會。他將與普廷一同出席習近平主持的二戰勝利80週年閱兵，中、俄、朝三國威權軸心的成形，已引發國際社會高度警戒。

