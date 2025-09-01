自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

抗中最大困境 日自衛隊陷「募兵荒」 和平主義成擴軍軟肋

2025/09/01 11:18

日本自衛隊在沖繩進行演訓。（法新社資料照）日本自衛隊在沖繩進行演訓。（法新社資料照）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在中國軍事威脅日益加劇、台海情勢備受全球關注之際，日本雖大舉提升國防預算，卻正面臨一個更棘手的內部困境，也就是「年輕人不願當兵」。根據《法新社》報導，日本自衛隊正深陷「募兵荒」，其背後根深柢固的和平主義文化，已成為其強化軍備以抗衡中國的最大軟肋。

《法新社》報導以位於日本防衛最前線沖繩的一名19歲新兵為故事開端，描繪了日本在二戰結束80週年之際，雖有意擴軍卻後繼無人的窘境。日本防衛省的數據顯示，2023年，自衛隊的招募達成率僅有目標的一半，導致全軍約25萬個職位中，有高達一成的嚴重缺口。

面對中國威脅 日本有錢沒人

專家分析，低薪、危險的任務性質，以及約56歲就必須提早退役的制度，都讓自衛隊的工作，在勞動力市場中缺乏吸引力。日本整體的少子化與人口萎縮，更讓問題雪上加霜。首相石破茂6月時坦言，在惡化的安全環境下，增加自衛隊員額是「最優先的課題」。

民調僅9%國民願為國而戰

然而，比社經因素更根深柢固的，是日本社會對戰爭的複雜情感。二戰後由美國起草的「和平憲法」，禁止日本使用武力，並深受公眾支持。儘管自衛隊備受尊敬，但任何試圖修憲、賦予其正式軍隊地位的舉動，都會引發強烈的民意反彈。

去年一份蓋洛普國際民調的結果，更凸顯了此一困境。當被問及「若國家發生戰爭，是否願意為國而戰」時，僅有9%的日本受訪者回答「是」，遠低於南韓的46%、美國的41%與加拿大的34%。

報導指出，這場「有錢沒兵」的窘境，反映了日本在「因應外部威脅」與「維持內部價值」之間的深刻矛盾。當一名沖繩新兵向媒體表示，他從軍是為了在天災時「貢獻國家」，並小心翼翼地迴避國防議題時，也正揭示了日本在邁向「正常國家」道路上，最深沉的徬徨與掙扎。

