揮別歷史包袱！芬蘭空軍汰除「卍」字飾軍旗 加速融入北約

圖為芬蘭空軍的「午夜鷹」特技飛行表演隊。芬蘭空軍近期決定汰除其軍旗上具爭議性的「卍」字飾，以避免在與德國等北約盟邦的國際交流中，產生類似圖中這種跨國交流時的尷尬情境。（美聯社資料照）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕為了徹底與西方盟友站在一起，芬蘭正揮別一段超過百年的歷史包袱。根據英國《獨立報》（The Independent）報導，芬蘭空軍已決定，逐步汰除其部分單位軍旗上，長期引發爭議的「卍」字飾（Swastika）標誌，此舉被視為芬蘭在加入北約（NATO）後，為加速融入西方體系，所進行的一次遲來但必要的「價值觀校準」。

芬蘭空軍高層坦言，做出此一改變，主要是因為這個符號在國際場合上，頻頻引發「尷尬情境」。卡累利阿空防部隊新任司令伯姆（Tomi Böhm）上校便向媒體表示：「與時俱進，或許是明智之舉。」

請繼續往下閱讀...

百年符號源自瑞典貴族 卻與納粹元帥有牽連

芬蘭空軍自1918年獨立之初，便開始採用藍色的「卍」字飾作為隊徽，遠早於納粹德國的崛起。此符號源自瑞典貴族馮．羅森（Eric von Rosen）伯爵，當年他將個人的幸運符繪於其捐贈給芬蘭的第一架軍機上。然而，一段難以切割的歷史，讓此符號始終蒙上陰影：馮．羅森的妹婿，正是後來成為希特勒手下的空軍領導人、帝國元帥戈林（Hermann Goering）。

芬蘭空軍司令部的新（右）、舊（左）隊徽對比。為揮別歷史包袱並加速融入北約，芬蘭空軍決定逐步汰除使用了超過一百年、但易與納粹產生聯想的「卍」字飾標誌。（圖：芬蘭空軍司令部）儘管芬蘭官方數十年來一再強調，此符號與納粹主義無關，但在國際上，它早已與納粹的暴行畫上等號。赫爾辛基大學世界政治學教授泰瓦寧（Teivo Teivanen）指出，芬蘭在2023年加入北約，成為此項變革的催化劑。他表示，芬蘭如今有必要與德國、法國等對此符號極度敏感的盟邦，進行更深度的整合。

泰瓦寧更舉例，2021年，德國空軍部隊在得知芬蘭的「卍」字飾軍旗將在場展示後，便直接退出了在芬蘭舉行的一場聯合軍演閉幕典禮，其引發的尷尬可見一斑。

芬蘭國防部表示，新的軍旗將以「金鷹」圖案取代「卍」字飾，以更好地反映空軍的當代認同。這次換旗，象徵著芬蘭在國家安全上，全面倒向西方的同時，也在文化與歷史的詮釋上，做出了與盟友同步的重大抉擇。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法