烏克蘭亮劍！「紅鶴」巡弋飛彈首度實戰 重創俄軍克里米亞情治基地

圖為烏克蘭最新國產的「紅鶴」（Flamingo）巡弋飛彈發射畫面。（圖：Fire Point）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭亮出最新的不對稱嚇阻利器！根據烏克蘭專業軍事媒體《Militarnyi》引述軍方消息人士報導，烏軍於8月30日對克里米亞發動攻擊時，所使用的並非先前外界傳出的「海王星」反艦飛彈，而是一款前所未聞、首度投入實戰的全新國產「紅鶴」（Flamingo）巡弋飛彈，並成功重創了俄羅斯聯邦安全局（FSS）的一處邊境前哨基地。

衛星影像（左為攻擊前、右為攻擊後）證實，烏克蘭於8月30日以新型「紅鶴」巡弋飛彈，成功摧毀了俄羅斯聯邦安全局位於克里米亞的前哨基地主建築。（圖：Militarnyi）

此次攻擊的目標，是位於克里米亞北部亞美安斯克（Armyansk）附近的FSS據點與巡邏艇。一個名為「尼古拉耶夫的凡尼約克」（Nikolaevsky Vanyok.）的Telegram頻道，發布了一段影片，顯示在日出時分，有3枚飛彈從烏克蘭海岸，接連以固態燃料助推器發射升空，朝目標飛去。

請繼續往下閱讀...

報導揭露，這款神祕的「紅鶴」飛彈性能極其強悍。根據現有數據，其彈頭重量高達1,150公斤，射程更是超過3,000公里，具備抵抗俄軍電子戰系統干擾的能力，最高時速可達950公里，且彈體由玻璃纖維複合材料製成，有一定程度的匿蹤性。

最新的低解析度衛星影像，已證實了此次攻擊的戰果。影像比對顯示，該FSS前哨站的主要建築已被摧毀，周邊區域也有火災損害的痕跡。報導引述另一消息來源指稱，此次攻擊還損壞了6艘氣墊船，並造成一名俄軍死亡。

「紅鶴」飛彈的亮相，也獲得了烏克蘭總統澤倫斯基的背書。澤倫斯基於8月20日便曾表示，「紅鶴」的測試相當成功，大規模生產將於明年初啟動，其進度將直接取決於資金到位情況。

據悉，「紅鶴」飛彈的生產成本每枚低於100萬歐元（約台幣3566萬元），目前產能為每日1枚，並計畫持續擴大。這款具備長程打擊、重型彈頭且成本相對低廉的國產巡弋飛彈，無疑將成為烏克蘭反制俄羅斯侵略，最具威嚇力的不對稱王牌之一。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法