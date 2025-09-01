我F-16V戰機同款 美空軍為特戰C-130運輸機換裝APG-83雷達

美國空軍的AC-130J砲艇機，為強化偵蒐、目獲等態勢感知能力，未來將換裝AN/APG-83主動相位陣列雷達以提升性能。（美國空軍官網）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美國空軍現有130餘架特戰用C-130運輸機隊，因應各式兵力投射、火力支援任務遂行派遣，不過，面對現代戰場威脅，其搭載的機械掃描雷達已漸不敷使用，也促使美軍開始尋求新一代相位陣列雷達，強化戰場偵搜和態勢感知。根據美國空軍最新公開徵求內容所述，該軍有意以AN/APG-83雷達為該機隊升級，這顆雷達也正好是我空軍F-16V戰機的同款裝備。

這項公開徵求（Request for Information, RFI）上（8）月27日發布在美國政府採購網（SAM.gov）上，雖非正式採購文件，但強調是針對AN/APG-83雷達搭配的天線、訊號調控處理器（REP），以及艙內套件等重要零組件進行市場調查，確保後續採購、換裝無虞。航空媒體《Aviation Week》則指出，此舉凸顯美空軍為特戰司令部（SOCOM）的C-130運輸機隊，選定該雷達的計畫走向。

請繼續往下閱讀...

美國空軍裝備司令部當地時間8月27日發布公開徵求，針對將換裝的AN/APG-83雷達關鍵零組件進行尋商。（擷自SAM.gov）

報導指出，美空軍早在去（2024）年初就揭露這項規劃，但當時並未明指用以汰換現有AN/APG-241機械掃描雷達的具體型號；軍事媒體《戰區》（The War Zone）當時的報導則分析，美國海軍「超級大黃蜂」系列戰機的AN/APG-79、美空軍F-15EX戰機的AN/APG-82，以及美空軍F-16C/D戰機、也是我國F-16V戰機採用的AN/APG-83雷達，皆是潛力選項。

在此次公開徵求中，美空軍揭露未來的升級需求，含括了64架MC-130J、39架HC-130J運輸機，以及30架AC-130J砲艇機，另附帶10套備用裝備，共計147套。另一方面，報導認為，美空軍受制於採購法規依法提出公開徵求，確認是否有其他替代性商源可選用，但基本上可確定，AN/APG-83將是該機隊的新一代AESA雷達升級方案。

現為F-16V戰機採用的AN/APG-83雷達，未來將安裝到美軍特戰司令部旗下的133架C-130運輸機機隊上，汰換原有的APG-241機械掃描雷達。（諾斯洛普．格魯曼官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法