軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

海、空軍、空勤總隊都受惠 陸軍斥資2.6億增建直升機維保棚廠

2025/09/01 14:00

陸軍明年起將斥資2億6408萬元，執行「直升機複合材料維保棚暨電力設施增建案」。圖為陸軍航特部所屬OH-58D戰搜直升機發射地獄火飛彈情形。（資料照）陸軍明年起將斥資2億6408萬元，執行「直升機複合材料維保棚暨電力設施增建案」。圖為陸軍航特部所屬OH-58D戰搜直升機發射地獄火飛彈情形。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部、內政部空勤總隊擁有為數龐大的直升機隊，根據國防部明年度預算書所述，陸軍明年起至2029年共4年間，將斥資2億6408萬元，執行「直升機複合材料維保棚暨電力設施增建案」，藉此確保直升機複合材料構件檢修品質與效率，還可以讓海、空軍與空勤總隊的直升機受惠，共享保修能量。

根據國防部明年度預算書顯示，陸軍司令部明年起將執行總金額2億6408萬6千元的「直升機複合材料維保棚暨電力設施增建案」，明年先執行122萬9千元招標、專案管制會議及工程先期作業款項，2027、2028年的年度執行額度皆超過1億元，來到預算執行高峰。

陸軍敘述，「直升機複合材料維保棚暨電力設施增建案」將引進中央防爆集塵系統等設施，可改善棚廠人員作業環境與安全，並確保直升機複合材料構件檢修的品質與效率，滿足新型機種日益提升的電力與維保需求。

另外，此案成果並非陸軍獨享，而是可擴及友軍單位。陸軍在預算書之中陳述，除了基地修製與野戰修護能量外，還可以溢量支援空軍、海軍與空勤總隊等直升機主旋翼、尾旋翼葉片與機身複合材料檢修作業，達到三軍修能整合、資源共享的政策指導。

國軍與空勤總隊之中，陸軍航特部操作的直升機數量最多，共計高達195架，其中90架為武裝直升機；今年3月升格的海軍反潛航空指揮部，則有26架反潛直升機；空軍有19架直升機，內政部空勤總隊則有22架直升機，主要用於救難任務。

