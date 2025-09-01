美擬組建「核武獵殺部隊」 川普政府轉向軍事威嚇

美國空軍B-2「幽靈」匿蹤戰略轟炸機。根據報導，美國正研議成立一支專責的「反核武擴散」部隊，而B-2轟炸機搭配如GBU-57等巨型鑽地彈，將是這支「核武獵殺部隊」執行全球打擊任務的核心武力。（圖：美國空軍）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國總統川普宣示將強力阻止核武擴散後，華府正醞釀一項重大軍事變革。根據美國軍事網站《Breaking Defense》報導，華府正研議成立一支專責的「反核武擴散」軍事單位，意圖將近期對伊朗核設施的轟炸行動，轉化為一套有系統的全球性嚇阻戰略，此舉旨在扭轉美國過去數十年在核議題上反覆不定、信譽受損的形象。

報導指出，美國過去的核不擴散政策充滿矛盾。例如在福特與卡特總統時期，曾強硬阻止南韓、台灣與巴西的鈽回收活動，但對巴基斯坦、印度和早期的伊朗立場卻相對軟弱。儘管曾對伊拉克採取摧毀核設施的嚴厲手段，但後來與北韓、伊朗達成的協議，卻又給外界一種「一切皆可談判」的印象，而非嚴格執法，導致美國信譽備受質疑。

情報結合轟炸機 「獵殺」核設施

此項新倡議由美國「核不擴散政策教育中心」（NPEC）主任索科爾斯基（Henry Sokolski）提出，建議在美國戰略司令部（STRATCOM）底下，成立一支由兩大核心組成的專責單位。第一部分是情報分析部門，將被授權接收來自以色列與國際原子能總署（IAEA）等傳統管道之外的情報；第二部分則是實體的快速反應軍事資產，主要由B-2等戰略轟炸機，掛載如GBU-57巨型鑽地彈等能穿透加固目標的彈藥，隨時準備打擊全球任何角落的核設施。

這篇分析直言，這支「核武獵殺部隊」的潛在目標極具針對性。其一就是沙烏地阿拉伯，華府正與利雅德洽談一項可能允許其提煉濃縮鈾的核合作協議，但沙國官員已警告，若伊朗成功擁核，他們也將跟進。

另一個重大風險，則是防止伊朗效法2003年的北韓，逕自退出《核不擴散條約》（NPT）。當年華府袖手旁觀，3年後平壤就成功核試。川普政府此舉，正是要向全球劃下明確的軍事「紅線」。

