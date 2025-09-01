砲兵轉型拚高機動與自動化 備役中將楊海明：空中觀測須跟上

美國陸軍的M109A7自走砲。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍近年籌獲F-16 Block 70戰機、輕型巡防艦、M1A2T戰車、海馬士等先進裝備，但外界對陸軍現有砲兵戰力等層面建言甚多。砲兵出身的國防部前副參謀總長、陸軍備役中將楊海明，日前在網路節目上指出，現今砲兵除缺乏空中觀測、穩定通訊外，也需建構擊殺網，並尋求籌獲高機動自走砲等裝備。

國防部前副參謀總長楊海明日前在民進黨立委王定宇網路節目「王定宇在308高地」之中表示，他認為就砲兵而言，現在的觀測工作，在地面上主要仰賴雷觀機，但缺乏空中觀測的無人機手段，在建構立體化作戰上，還有進步空間。

請繼續往下閱讀...

楊海明也提出建言，點出如同「神經」的通訊系統，也是增進指管效率的關鍵項目，再來是高度自動化的射擊指揮、射擊諸元自動化，搭配例如M109A7自走砲等高機動性儎台，便能大幅提升砲兵的體系作戰能力。

國防部前副參謀總長楊海明，日前在王定宇委員的網路節目上，分享他對國軍實戰化訓練、砲兵戰力提升規劃的個人看法。（擷取自「王定宇在308高地」影片）

楊海明先前在該節目之中指出，儘管牽引砲、自走砲之間各有優劣，但高機動性的自走砲仍會是砲兵部隊首選，換句話說，部署費時的牽引砲，在敵火下的暴露風險更高；因此，現代砲兵的任務時間限制，應朝「佔領、射擊」一分鐘，「撤收、機動」一分鐘的效率精進，藉以提高生存性。

檢視我國陸軍砲兵現役裝備，如105公厘榴砲、155公厘榴砲，以及M109A2/A5自走砲、M110A2自走砲等，為達成上述快速部署、撤退目標，應就砲兵的「射、測、觀、通、砲」五大專長著眼，展開整體性的汰舊換新，才能有效推動建軍現代化。楊海明此次在節目上也舉陸軍六軍團重砲射擊、海空精準彈藥操演為例，認為維持實戰化訓練，也能同步提升砲兵的戰備能力。

圖為第五作戰區M110A2自走砲，於今年6月實施年度重砲保養射擊。（中華民國陸軍官方Facebook）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法