空軍T/FPS-117雷達明年升級完成 TPS-77、TPS-78雷達2028年全到位

圖為美國洛克希德．馬丁的AN/TPS-77型L頻段機動預警雷達。（洛克希德．馬丁官網）

〔記者陳治程／台北報導〕我國周邊海、空域近年頻遭解放軍襲擾，除了非傳統的灰色地帶作戰，武裝直升機、各式無人機也頻入我西南、東部海域，考驗我早期預警能力；為此，空軍升級現有預警雷達之際，也順利購得2款新型雷達，國防部明年度公開預算指出，現有TPS-117雷達屆時將升級完成，至於新購TPS-77、TPS-78雷達則會在2028年全數到位，有效強化威脅覺知。

美國國務院去（2024）年10月底同意，出售3套NASAMS系統，以及AN/TPS-77、AN/TPS-78兩款新型預警雷達予我國，不過在美國國防安全合作局（DSCA）的軍售主文中，並未提及雷達系統的出售數量，引發討論；軍事專家梅復興當時推測，上述軍購除NASAMS外，TPS-77、TPS-78應分別採購了4套及5套，汰換部分FPS-117和TPS-75雷達。

另一款我國採購的諾斯洛普．格魯曼AN/TPS-78三維先進能力（ADCAP）機動預警雷達。（諾斯洛普．格魯曼官網）

梅復興當時的分析，已在日前送至立法院的明（2026）年度國防預算中獲得證實。國防部最新公開預算書顯示，空軍分別以「戰管新型機動雷達換裝案」、「HADR及TPS-75V雷達換裝案」名義，各編列新台幣114億4857萬3千元、122億8047萬9千元經費，採購4套AN/TPS-77雷達和5套AN/TPS-78雷達，採購期程自去年持續至2030年，一共橫跨7年度。

交付期程方面，AN/TPS-77雷達預計明（2026）年至2028年間，陸續交付1、1、2套；汰換TPS-75V的AN/TPS-78雷達則集中在2027、2028兩年間分交3套、2套，滿足空軍早期預警能量的汰舊換新。

圖為洛克希德．馬丁的FPS-117固定式機動預警雷達，我國現有3套，預計2026年升級完成。（洛克希德．馬丁官網）

與此同時，現有T/FPS-117雷達的升級案將於明年完成，今年升級4套TPS-117、明年升級3套FPS-117，另外有4套FPS-117將淘汰，其戰力缺口即由新購的TPS-77雷達補上。

梅復興當時對此採購案表示，空軍優先更新汰換機動預警雷達，是確保固定雷達陣地被敵方襲擊後，仍能保有一定的備援預警與戰管雷達能量，這明顯符合國軍走向「不對稱防衛」的方略；他認為，我國國安高層、國防部接受美方多年來強力建議「機動，分散，量多，存活性」的建軍原則，是事半功倍，亦是可喜現象。

