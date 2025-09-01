可擋病毒、生化戰的A級防護服太舊了！ 陸軍花4724萬買132套換新

圖左至右為國軍曾使用過的A、B、C級防護服。可見A級防護服體積最大、將官兵完整包覆。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍化學兵防護等級最高的A級防護服將進行汰舊換新，根據國防部明年度預算書顯示，考量2010年採購的A級防護服，迄今已使用超過10年，因此，陸軍明年起編列4724萬元預算，採購132套新型A級防護服，讓官兵在嚴峻疫情期間，或者戰時執行化生放核任務時，獲得更好的安全保障。

國軍的防護服有A、B、C、D四個等級，以工作服為基礎的D級等級最低，接著是配戴口罩或防護面具，並身著防護衣的C級；B級防護服則有著供仰式呼吸器，最高等級的A級全包覆式防護服，裝設內冷卻器材、救命器、通訊系統，化學兵身著哪一套防護服，將視任務強度與危險性而定。

在新冠肺炎疫情期間，化學兵穿著C級防護服進行清消任務。（資料照）國防部明年度預算書敘述，考量現有A級防護服於2010年購入，迄今已使用超過10年，陸軍明年起編列跨2個年度預算，共斥資4724萬元採購132套A級防護服，預計明年先獲得68套，後年再籌獲64套。

陸軍表示，A級防護服採購案有助於化學兵部隊平時、戰時於化生放核狀況下的應變與防護能力，因此添購新防護服，確保作戰能力及安全。

雖然A級防護服主要用於戰時的化學、生物戰、核武放射線的環境下，但在承平時期，化學兵若遭遇極端嚴峻的疫情，也會穿戴A級防護服出勤。例如，傳染力與致死率甚高的SARS疫情期間，化學兵就曾在2003年穿A級防護服清消；2020年起肆虐全球的新冠肺炎期間，化學兵則多身著C級防護服出勤。

