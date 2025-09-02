金正恩訪中前視察飛彈研究所 暗示研發新型洲際彈道飛彈

北韓近日首度對外公開，正著手研發新型洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-20型」，並強調將搭載高功率固體燃料引擎，外界研判，其目的在於確保能直擊美國本土的多彈頭洲際彈道飛彈戰力。（圖擷自朝中社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓近日首度對外公開，正著手研發新型洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-20型」，並強調將搭載高功率固體燃料引擎，外界研判，其目的在於確保能直擊美國本土的多彈頭洲際彈道飛彈戰力。

據《韓聯社》援引北韓官媒《朝中社》2日報導，北韓領導人金正恩在啟程前往北京，參加中國「抗戰勝利80週年」閱兵式之前，特地視察飛彈研發相關研究所，視察高功率引擎生產現況及碳纖維複合材料製程。

報導指出，新型固體燃料引擎最大推力達1960千牛頓，將運用於「火星-19型」系列與下一代「火星-20型」洲際飛彈。這意味著，北韓正在研發比目前最大型的「火星-19型」更先進的長程飛彈。

分析指出，即便「火星-18型射程已可覆蓋1萬5千公里、足以打擊美國本土，平壤仍強化引擎推力，「火星-20」射程和彈頭重量有可能朝著擴大射程或增加彈頭重量、增強破壞力的方向研發。

南韓軍事記者出身、現任國會議員柳容元指出，北韓同時強調已能自製碳纖維與高純度碳噴嘴，凸顯其生產能力；但也不排除相關技術與材料來自俄羅斯支援。

報導提及，金正恩上月31日視察日前投產的重要軍工企業，檢查飛彈生產能力。分析認為，金正恩在訪問中國之前視察軍工單位進行指導，可能是為彰顯「擁核國」地位，展示其擁有可將美國納入射程範圍內的平台。

