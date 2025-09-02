天空版「無人機蜂群」！美媒曝高空氣球演習計畫 還能空投無人機

圖為美軍今年六月在關島施放高空氣球，進行演訓的畫面。美國陸軍正計畫將此類行動擴大為百顆以上的「氣球蜂群」演習，以在太空遭拒止時，維持在印太地區的偵蒐與通訊能力。（圖：美國陸軍）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕為因應未來潛在的太空威脅，美國陸軍正發展一套全新的不對稱作戰能力。根據美國專業軍事媒體《Breaking Defense》獨家報導，陸軍計畫最快在2026年，於印太地區水域上空，舉行一場由超過100顆高空氣球組成的「蜂群」大規模演習。

這項前瞻性的計畫，由美國陸軍情報副參謀長辦公室新成立的「戰略與轉型辦公室」主任伊凡斯（Andrew Evans）所披露。他指出，演習的目標，是探索當「不只發射1、2顆，而是100顆以上」的氣球時，能為美軍創造何種作戰優勢。

請繼續往下閱讀...

伊凡斯毫不諱言地道出了此計畫的核心戰略意涵。他表示，此能力一旦作戰化，將使美軍能夠在「當太空遭拒止或受限時（when space is denied or degraded）」，快速地重建在軌道上的偵察與通訊能力，凸顯其作為關鍵時刻衛星備援系統的重要性。

據伊凡斯透露，這場由陸軍第三多域特遣隊主導的演習，將包含各種尺寸與酬載的氣球。部分氣球將僅作為誘餌，擾亂對手判斷；部分將負責情報蒐集；更有部分氣球，能從平流層投放小型的無人機系統，執行更進一步的偵測任務。

事實上，美軍過去對大型浮空器的嘗試並非一帆風順。報導提及，陸軍曾有一項名為JLENS的昂貴繫留浮空器計畫，卻因其中一艘重達3噸多的浮空器脫繩，在空中漂流近160公里，沿途扯斷電線、引發民怨後，於2017年嘎然而止。如今，軍方重新將目光投向更具彈性與成本效益的高空氣球。

伊凡斯總結道，這次的實驗，將有助於美軍將平流層資產，整合進整體的聯合作戰架構中，以確保在未來的「競逐環境」（contested environment）下，「維持技術與作戰上的優勢」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法