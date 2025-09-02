越南大閱兵慶獨立80年 中國高官、俄軍同台秀肌肉

越南為慶祝獨立80週年，2日在首都河內胡志明陵寢前舉行盛大閱兵。圖為越南人民軍士兵踢正步通過觀禮台，展現軍容。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕 根據法新社報導，在飛揚的旗幟與高漲的民族自豪感中，數萬名越南軍民2日邁著整齊劃一的步伐，通過首都河內市中心，以一場創紀錄規模的盛大閱兵，紀念其宣布獨立80週年。在中國全國人大常委會委員長趙樂際等外國政要觀禮下，這場慶典不僅是回顧歷史，更是越南對外展示其軍事實力與當前戰略結盟的舞台。

越南為慶祝獨立80週年，2日在首都河內胡志明陵寢前舉行盛大閱兵。（法新社）

這場慶典旨在紀念共產革命家胡志明於1945年宣布成立「越南民主共和國」。78歲的越戰老兵范清文（Pham Thanh Van），身著掛滿勳章的軍服，在胡志明陵寢前觀禮，他告訴法新社：「這將是我最後的回憶。別忘了我們。」一名為卡位而淋雨守候30小時的19歲女大生則表示：「前人的犧牲，才讓我們有和平與自由長大，我心懷感激。」

閱兵儀式由越南最高領導人蘇林（To Lam）的演說揭開序幕，他強調越南已「從殖民地轉變為獨立統一的國家」。觀禮台上，除了趙樂際，還包括前柬埔寨總理韓森與古巴總統狄亞士卡奈。更引人注目的是，中國與俄羅斯的部隊，也與他們的越南同袍一同參與了這場長達兩小時的閱兵。儀式開始時，直升機中隊更拖曳著越南國旗與鐮刀斧頭旗幟飛越首都上空。

此次動員約四萬人的閱兵，規模超越了1985年的解放慶典，創下歷史紀錄。戰車、無人機與飛彈等各式武器裝備依序通過，展現了越南的國防實力。

報導指出，胡志明當年的獨立宣言，並未立即獲得法國承認，越南是直到1954年在奠邊府（Dien Bien Phu）取得關鍵軍事勝利後，才迫使法國完全撤退。

圖為越南女兵方陣參與在河內舉行的獨立80週年國慶閱兵。（歐新社）

越南老兵身著軍服，在河內街頭揮舞國旗，一同觀看紀念獨立80週年的盛大閱兵。（路透）

