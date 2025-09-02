CH-53再度執行「經典吊掛」 首架退役F-35B落腳新家靜態展示

美軍首架F-35B於8月27日時，由一架CH-53K「種馬王」重型直升機吊掛至博福特海軍航空站，進行退役後的永久靜態展示。（圖片擷取自美國海軍陸戰隊第2航空聯隊臉書）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美軍首架F-35B於2008年首飛，並於2010年及2013年完成首次「垂直」著陸（VL）、起飛（VTO）後，如今這架編號「BF-01」的退役先導機，將於海軍陸戰隊的博福特海軍航空站（MCAS Beaufort）作靜態展示。這架飛機的最後一次「升空」是由CH-53K「種馬王」重型直升機吊掛至博福特，同時也向經典畫面致敬。

美軍日前發布的圖文的消息表示，美國海軍陸戰隊第29航空大隊第2航空聯隊（MAW）的CH-53K「種馬王」重型直升機，於8月27日將馬裡蘭州帕塔克森特河（Patuxent River）海軍航空站附近的一架F-35B戰機吊掛至南卡羅來納州的博福特海軍陸戰隊航空站。這架F-35即是首次完成「垂直起降」創舉的BF-01號機，他將再該基地永久靜態展示。

從馬裡蘭州飛到博福特海軍航空站，全程約向南飛行了552英里（888公里）；這次最後的運輸將結束這架F-35B的職業生涯。（圖片擷取自美國海軍陸戰隊第2航空聯隊臉書）

最後的吊掛任務由隸屬第461重型直升機中隊（HMH）的CH-53K直升機執行，並由另一架CH-53隨辦支援進行空中地面加油（ADGR），從馬裡蘭州飛到博福特海軍航空站，全程約向南飛行了552英里（888公里）。而美軍圖中也顯示，這架BF-01已完成去軍事化工作，發動機和水平穩定器皆已被拆除，覆蓋垂直升力風扇的艙門也被密封。

BF-01號機於2022年時退役，累積數千小時的飛行時間。軍聞網站《The Aviationist》引述博福特基地與美國國防部的補充資訊稱，BF-01在一次歷史性的重型運輸任務中返回航空站，結束了它的職業生涯，這也將成為對海軍陸戰隊航空兵過去、現在和未來的致敬。BF-01的永久靜態展示「將激勵未來幾代飛行員」。

圖中可見這架BF-01已完成去軍事化工作，發動機和水平穩定器皆已被拆除，覆蓋垂直升力風扇的艙門也被密封。（圖片擷取自美國海軍陸戰隊第2航空聯隊臉書）

