捷克首輛步兵戰鬥車CV9030出廠 師承瑞典將產246輛

〔記者吳哲宇／綜合報導〕瑞典CV90步兵戰鬥車的捷克版本CV9030 MkIV，其首輛於8月28日在貝宜系統旗下、位於瑞典的赫格隆公司（BAE Systems Hägglunds）廠區完工出廠，可進一步促使捷克戰力現代化。

軍聞網站「Army Recognition」報導，捷克首輛CV9030 MkIV，28日完工出廠並舉行盛大儀式，且邀請瑞典國防部長楊森與捷克防長切諾秋娃，見證兩國防務合作的歷史時刻。捷克將持續接裝CV9030 MkIV，預計2030年全數接收完畢。

CV9030 MkIV為CV90系列步兵戰鬥車的最新一批改良型號，最大特點在於加裝主動防禦系統，可有效應對現代戰場各式反裝甲威脅；另在動力系統、懸吊、裝甲等也進行升級，提升機動性、越野能力、防護力等。此外，捷克CV9030 MkIV是以30公厘機砲為主要武裝，還配備雙聯裝反裝甲飛彈，可裝備「長釘」等反戰車飛彈。全車並具備先進觀瞄、協同作戰能力等，可有效提升機械化步兵戰力。

貝宜說，捷克簽署價值220億瑞典克朗（約新臺幣709億元）合約，其中40%工作量分配給捷克工業界，採購246輛CV9030 MkIV，其中39輛由赫格隆公司打造，剩餘207輛則由捷克本土國防工業生產，增進捷克國防自主能量。

