疑似空軍飛行員與共軍互嗆 現任F-16飛官現身說法
面對共機挑釁，我F-16飛行員丶空軍第五戰術混合聯隊督察科科長董鼎山今日受訪表示，他們依照空軍長官指導做回應，不會有任何比較激烈的言語。（圖：記者田裕華攝）
〔記者黃靖媗／台北報導〕軍事粉專「Taiwan ADIZ」近日指出，疑似我方飛行員與中共軍機在空中激烈互嗆，痛斥共軍「知不知道自由為何物」。對此，空軍現役F-16飛官表示，他們依照長官指導回應，不會有任何比較激烈的言語。
空軍第五戰術混合聯隊督察科科長董鼎山今日受訪表示，他們依照空軍長官指導做回應，不會有任何比較激烈的言語。
董鼎山說，我們盡量以上級長官的指導，上級長官會做廣播式的驅離，飛行員不會做任何回應。
董鼎山也說，他身為一名F-16飛行員，更應該加重在新式武器、重要武器方面的訓練，才能守護我們的國家，不負國人所託；他未來更將秉持長官指導，持續落實戰備訓練，尤其在灰色地帶襲擾部分。
