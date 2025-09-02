海、空軍明年共同增購ACTIS即時演訓系統 海軍的要裝在哪裡？

海、空軍明年起將編列24.4億元增購68具「空戰即時演訓系統莢艙」（ACTIS），其中4具為海軍出資籌獲，不過海軍什麼機種需要空戰莢艙呢？圖為海軍主力的S-70C直升機。（資料照/軍聞社提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國防部115年度預算書已送交至立法院審議，並連帶公布了明年度三軍的建軍規劃。其中在一般裝備採購部分，海、空軍明年起將編列24.4億元增購68具「空戰即時演訓系統莢艙」（ACTIS）；全案由空軍統籌建案，其中4具為海軍出資籌獲，不過令人疑惑的是，海軍什麼機種需要空戰莢艙呢？

根據國防部上週送交立法院的預算報告顯示，海、空軍將自明年起編列24億4307萬1千元增購68具「空戰即時演訓系統莢艙」及2套任務顯控系統，全案由空軍統籌建案。

空軍預算報告指出，明年度將編列23億7275萬1千元，增購64具空戰即時演訓系統莢艙及2套任務顯控系統，預計自明年起至民國117年止完成籌補。而海軍報告則進一步補充，需花費7032萬元籌獲4具空戰即時演訓系統莢艙，於116年度籌獲2具並進行測試，隔年再籌補兩具並完成教育訓練。

圖為中科院的「空戰即時演訓系統莢艙」（ACTIS）介紹圖。（圖片取自中科院網站）

空軍日前說明，因戰機訓練架次增加，但莢艙配賦數量無法滿足年度演訓任務及戰術訓練課目攜掛需求，極需增購莢艙及卡匣等裝備，以提升飛安監控及聯合歸詢等效益，同步解決因消失性商源衍生妥善率降低的問題。

而海軍方面則補充，空戰莢艙支援各式戰演訓課目，並同時滿足機動移防、基地每日監管作業，大幅提升整體戰演訓訓練效益。

值得一提的是，海軍目前的主力航空器為S-70C反潛直升機，不過空戰莢艙此前多裝掛在空軍的噴射戰鬥機上，鮮少有裝配在直升機上的案例，因此海軍此次增購了4具空戰莢艙要安裝在哪架飛機上，令人遐想。

圖為F-16V戰機於翼尖裝掛「空戰即時演訓系統莢艙」（藍環者）。（資料照）

