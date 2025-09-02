北京亮劍！新版「關島殺手」東風-26D飛彈 威嚇美軍航艦

圖為在北京閱兵預演中首度曝光的「東風-26D」彈道飛彈。此飛彈系列因其約5000公里的射程，足以打擊美軍在關島的重要基地，而被廣泛稱為「關島殺手」，最新的D型號更被認為強化了其獵殺美軍航艦的能力。（圖：中國社群媒體）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事網站《Army Recognition》報導，中國人民解放軍在一場為9月3日大閱兵舉行的預演中，首度曝光了其「東風-26」（DF-26）彈道飛彈的最新改良型號「東風-26D」。這款早已因其射程足以覆蓋美軍關島基地、而被稱為「關島殺手」的利器，其最新升級被認為旨在進一步強化其獵殺美軍航空母艦的能力，是對美國在西太平洋軍事存在的明確威嚇。

「東風-26」是解放軍火箭軍自2016年開始服役的中程彈道飛彈，其約5000公里的射程，使美軍在第二島鏈的核心樞紐關島，其上的安德森空軍基地、海軍基地等重要設施，完全暴露在其打擊範圍內。此飛彈不僅可搭載核彈頭或常規彈頭，更具備攻擊海上移動目標的能力，為此解放軍更在塔克拉瑪干沙漠，建立了模擬美軍航艦與驅逐艦的標靶，進行反覆測試。

致命升級 傳搭載極音速武器

而此次現蹤的「東風-26D」，被國防分析家視為在穿透能力與精準度上的一次重大躍進。報導指出，DF-26D可能整合了主動雷達導引頭、多光譜感測器與先進誘餌，甚至可能搭載了多彈頭或極音速滑翔載具。此一升級的目標極為明確，就是為了能有效突破美軍近年在關島積極部署的神盾、薩德與愛國者等新型多層次防禦系統。

威懾美軍介入台海的關鍵武器

報導指出，此一發展的戰略意涵不言而喻。關島是美軍因應台海或南海衝突時，最重要的戰略轟炸機與海軍前進基地。東風-26D的持續升級，顯示北京正致力於強化其「反介入/區域拒止」（A2/AD）能力，透過癱瘓關島基地、並威嚇美軍航母打擊群不得靠近，來確保其在任何潛在的區域衝突中，能排除美軍的介入，取得軍事優勢。

