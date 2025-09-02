資電作戰是關鍵 資通退將胡延年：著重反無人機、基礎設施防護能力

前國防部參謀本部通次室中將次長胡延年（左）今日表示，資電作戰能力對我國至關重要，包括無人機電磁干擾等反制能力、關鍵基礎設施防護都須繼續精進，另外，反輻射飛彈已不是現在電戰反制武器，而是被長程的精準彈藥取代。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕台灣智庫今日舉辦「中國解放軍火箭軍及海空軍對台威脅與因應研討會」，前國防部參謀本部通次室中將次長、凌群電腦公司副總經理胡延年今日表示，資電作戰能力對我國至關重要，包括無人機電磁干擾等反制能力、關鍵基礎設施防護都須繼續精進，另外，反輻射飛彈已不是現在電戰反制武器，而是被長程的精準彈藥取代。

胡延年今日在「中國解放軍火箭軍及海空軍對台威脅與因應研討會」中表示，現今作戰關鍵已不僅是傳統火力對抗，而在於誰能掌握電磁頻譜與資訊優勢。首先無人機偵察、攻擊與誘敵等多元任務，背後的指管、導航、通訊等能力，都仰賴資電作戰支持。

胡延年接著說，若遭遇無人機大量襲擾，而未建立資電防護系統，將使作戰趨於被動，而無人機容易受到電子干擾與誘導欺騙，因此，我國除了籌獲各式無人機，包括防禦無人機的電磁干擾、通訊截斷與偽目標投放等手段，也應隨之發展。

胡延年說，台灣多數關鍵基礎設施使用SCADA系統（監控與資料擷取自動化系統），若遭入侵或癱瘓，將嚴重影響電力、石油、天然氣等民生命脈，因此，我國在強化關鍵基礎設施這一塊，可以做到什麼程度，值得深思。

除此之外，胡延年也拋出新的用兵思維表示，反輻射飛彈已非當代電子反制武器，因為現在的長程精準武器，圓周誤差公算已縮小至10公尺以內，不管雷達有沒有開機，直接在200、300公里外施以打擊，「開不開機都打你」。且可觀察美國，最後一批反輻射飛彈，多是10到15年前所研製。

