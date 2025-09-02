從根本研究解放軍 李翔宙：府院、電子看板若遭癱瘓比軍演更影響民心

前國安局長、駐丹麥大使李翔宙今（2）日出席台灣智庫主辦的「中國解放軍火箭軍及海空軍對台威脅與因應」研討會，在活動初始上台致詞。（記者涂鉅旻攝）

〔記者陳治程／台北報導〕時值抗戰結束80周年，中國將臨的九三閱兵是其展示兵力展示、掌握抗戰歷史話語權的關鍵平台，其重要性不言而喻；面對威脅擴張，台灣智庫今（2）日廣邀國內國安界政、軍人士舉辦研討會，共探解放軍軍力部署和威脅反制對策。前國安局長李翔宙在研討會上致詞表示，研究解放軍不只要從根本做起，更要重視歷史研究，他直言，比起總統府被癱瘓，裴洛西訪台時發生的車站、超商看板癱瘓，對社會民心的衝擊更大。

李翔宙以解放軍在南海「中建島」種下椰子樹一事比喻，從1982年開始種下第一顆樹開始，40年後的植栽規模已達4千株，他將樹喻作兵說道「樹要紮根，兵更要紮根」，強調對共軍的情報研究要從根本做起，要像連續劇般持續不斷，斷了片就容易變成走馬看花，淪為表面功夫而掌握不了現實。

其次，他提及共產黨的成立脈絡，強調其在日本侵中背景下，運用工農革命，以一分抗日、二分應付、七分壯大的原則發展，對於抗日與否，連毛澤東也未能承其重，認定是蔣介石所獲得的歷史定位。李翔宙認為，若我不強調這段抗戰史實的公理正義，則「國家主權永遠不在我們手上」，並將此形容為我國對抗解放軍的另一道正義利器。

李翔宙接著引述2022年前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台一事，觸怒北京當局發動9天「圍台軍演」，導致總統府、國防部、外交部網站遭到攻擊，就連車站、超商的電子看板也遭竄入癱瘓，其對社會民心的衝擊更甚重兵軍演。

最後，他提到去（2024）年成立、一體化跨部門、跨平台資訊的「戰略信息資源部隊」，以及數月前編成整合步、戰、砲的「陸軍兵種大學」，以及一統資訊、AI科技等的「信息工程資源大學」，還有聚焦運輸管理、後勤管理的「聯勤保障部隊工程大學」等事，提醒當今的解放軍發展已放眼全球，是我中國研究需著眼的嶄新觀點，以維我方正當性和公理性。

