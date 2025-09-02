共軍打我11處空軍基地要多少彈藥？ 高志榮：500枚飛彈、千枚火箭彈

台灣智庫諮詢委員高志榮。（記者涂鉅旻攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕台灣智庫今日舉辦「中國解放軍火箭軍及海空軍對台威脅與因應研討會」，邀請多位退將、專家參與，台灣智庫諮詢委員高志榮今日針對中國對台發起飛彈攻擊，需要多少彈藥做推估，他表示，若中國要針對清泉崗、嘉義基地等11處空軍基地進行打擊，至少要500枚飛彈、1080枚火箭彈，才可能導致我基地無法起飛運作。

高志榮根據公開資訊表示，中國火箭軍對台作戰的基地，包含1000枚短程彈道飛彈、中程及長程彈道飛彈各400枚，還有400枚陸射巡弋飛彈。若要對我國空軍基地、戰備道共11處發動攻擊，至少要500枚飛彈、1080枚火箭彈，才能導致我國空軍基地無法起飛作戰。

另外，若對我國防空系統發動襲擊，則至少要在2小時內發射288枚彈道飛彈。至於在東引等外島，高志榮說，中國可能運用遠程火箭進行打擊。

高志榮盤點，中國要對台發動飛彈襲擊，光是第一波打擊就要800多枚彈道飛彈，將牽涉中國部隊的庫存能力，而且這還沒有估計到，我國擁有雄二E巡弋飛彈等反制武器，可能對中國的飛彈部隊進行反制。假如第一波攻擊效果不彰，中國軍方須在半小時內發動下一波攻擊。

值得注意的是，高志榮的「解放軍攻台想定」報告中，還引用公開資訊，罕見地揭露我國防空暨飛彈指揮部的雄二E飛彈陣地，可能位於楊梅、蘆竹、泰山、三峽等地，也可能是中國運用彈道飛彈進行打擊的目標。

