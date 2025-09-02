無人機空戰時代來了！德軍火巨頭秀「迷你空對空飛彈」可打直升機

德國國防巨擘萊茵金屬（Rheinmetall）展示一款專為無人機設計的新型空對空飛彈（紅圈處）。此飛彈旨在賦予無-人機自我防衛、攻擊敵方無人機或直升機的能力；另一側機翼則掛載了三枚巡飛彈。（圖：Hartpunkt）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕 根據烏克蘭軍事媒體《Militarnyi》報導，德國國防巨擘萊茵金屬（Rheinmetall）近日在一場無人機展會上，首度公開一款專為無人機設計的新型空對空飛彈，以及配套的巡飛彈系統。此一發展旨在賦予偵察無人機自我防衛、甚至獵殺敵方無人機與直升機的能力，象徵無人機作戰正朝向「空戰化」的全新階段演進。

在德國奧爾登堡舉行的「2025無人機日」活動上，萊茵金屬展示的武器系統，包含了一枚由該公司自行研發的空對空飛彈，以及三枚由德國新創公司Bär Technology開發的HERO R-20巡飛彈。萊茵金屬表示，該空對空飛彈主要用於無人機的自我防衛，飛行時速達600公里，酬載為4公斤。HERO R-20則是一款四軸巡飛彈，滯空時間約20分鐘，搭載的500克彈頭仍在開發中。

請繼續往下閱讀...

有趣的是，萊茵金屬此次並未使用自家的Luna NG無人機，而是選用了捷克Primoco公司製造的One 150偵察無人機作為展示平台。萊茵金屬解釋，這是因為Luna NG採用彈射式起飛，會對掛載的飛彈產生較大應力，而Primoco One 150則採傳統的跑道起降方式，且翼下有更充裕的掛載空間。

最快今年展開飛行測試

此一系統的發展已具備初步基礎。萊茵金屬指出，這款空對空飛彈的技術成熟度等級（TRL）已達到3級，代表其概念已通過實驗驗證。而HERO R-20巡飛彈的技術成熟度，則即將達到8級，意味著技術已完備且可投入量產。萊茵金屬表示，該空對空飛彈最快可能在今年就會展開飛行測試。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法