烏俄啟戰後 曾邀烏克蘭武官餐敘 李翔宙：雙方都倉促成軍

〔記者涂鉅旻／台北報導〕台灣智庫今日舉辦「中國解放軍火箭軍及海空軍對台威脅與因應研討會」，曾任駐丹麥大使的退役上將李翔宙表示，他在派駐丹麥時，在俄羅斯入侵烏克蘭後一個月，邀請烏克蘭武官餐敘。對方告訴他，原以為俄國領導人普廷得到克里米亞後，就已經達到目的，烏方沒料到俄軍會入侵，是倉促成軍；但再過3週後，對方又說，烏方發現俄國也是倉促成軍。

俄羅斯自2022年2月24日入侵烏克蘭，李翔宙當時擔任駐丹麥大使，他今天在研討會之中透露，他在俄國入侵烏克蘭一個月後，邀請烏克蘭派處丹麥的武官餐敘，並向對方請益，烏俄戰爭的起源為何？

李翔宙說，當時對方告訴他，烏克蘭根本是倉促成軍，且沒有料到俄羅斯會入侵。因為烏方以為，普廷獲得克里米亞後就已達到目的，事後不斷叫囂，是防範斯拉夫民族被西方影響。但政治人物把口號喊得太響亮之時，逼得軍事人物要跟上腳步。

李翔宙接著說，三個星期後，烏克蘭駐丹麥武官請他餐敘時，這名武官稱「我再把話講得明白點」，烏方發現，俄羅斯也是倉促成軍，這就是戰爭的由來。

李翔宙說，戰爭瞬息萬變，綜合檢視烏俄戰爭過程，就是防空作戰結合地面作戰的混戰。烏克蘭把所有西方國家的防空武器，整合在烏克蘭國境中，俄羅斯不斷空中轟炸，直到一定程度後，地面部隊才有能耐往前走。因此，從今日的戰況可見，防空作戰已算是現代化戰爭中的最前端。

