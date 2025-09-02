愛二飛彈發射4秒後爆炸 前飛指部指揮官李翔宙：平時訓練保養是關鍵

國軍一枚愛國者二型飛彈上月發射升空後，在空中自爆。（資料照，記者蔡宗憲攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍今年8月20日在九鵬基地進行「海空精準彈藥射擊」演訓，該日清晨發射一枚愛國者二型飛彈，發射4秒後即在上空自爆，引發關注。曾任陸軍飛彈指揮部（現已成空軍防空暨飛彈指揮部）指揮官的退役上將李翔宙表示，若未做好日常檢整，就可能產生這個現象，因此防空作戰的關鍵，在於平時的訓練與保養。

國軍8月20日在九鵬基地進行「海空精準彈藥射擊」演訓，一枚愛國者二型飛彈發射4秒後自爆，後續發射的飛彈則無問題。台灣智庫今日舉辦「中國解放軍火箭軍及海空軍對台威脅與因應研討會」，李翔宙受邀出席發表演說、主持講座。他今日下午談及烏俄戰爭、防空作戰時，也提到了國軍海空精準彈藥射擊的插曲。

李翔宙說，國軍兩週前在九鵬基地發射一枚愛國者二型防空飛彈，發射4秒後在空中自爆，他獲悉此事時，直覺就是在確認各項事務有無做到。

李翔宙說，不管在任何時間內，電子儀器、作戰武器若沒有做好準備，每日檢整沒有做好，就可能產生這個現象，所以防空作戰的關鍵，在平時的訓練與保養。

曾任陸軍飛彈指揮部（現已成空軍防空暨飛彈指揮部）指揮官的退役上將李翔宙表示，若未做好日常檢整，就可能產生飛彈發射後自爆這個現象，因此防空作戰的關鍵，在於平時的訓練與保養。（記者涂鉅旻攝）

