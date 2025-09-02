死亡數三級跳！南韓情資：北韓兵在俄陣亡數從600暴增至2000

南韓國家情報院的最新評估稱，被派往烏克蘭協助俄羅斯作戰的北韓士兵，陣亡人數已暴增至約2000人。圖為北韓領導人8月22日在追悼會上擁抱陣亡士兵的遺孤。（歐新社）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕根據法新社報導，南韓國會議員李成權（Lee Seong-kweun，音譯）2日引述南韓國家情報院（NIS）的最新評估稱，被派往烏克蘭協助俄羅斯作戰的北韓士兵，陣亡人數已暴增至約2000人。為安撫國內情緒，北韓領導人金正恩近期更上演了一場感性的追悼大秀，甚至在陣亡士兵的遺像前下跪致意。

李成權在聽取情報機構簡報後告訴記者，南韓國家情報院今年四月時，評估的北韓士兵陣亡數為「至少600人」，但根據最新的評估，此一數字如今已攀升至約2000人。李成權更透露，國情院認為，平壤計畫再向俄羅斯增派6000名士兵與工程師，目前已有約1000名工兵抵達。

請繼續往下閱讀...

面對日益慘重的傷亡，平壤當局正積極安撫內部。在八月一場為陣亡士兵舉行的國家追悼會上，金正恩親自接見殉職軍人家屬，表示自己「沒有守護好他們」。官方媒體更發布了一系列精心策劃的畫面，包括金正恩在陣亡士兵的遺像前屈膝下跪、將勳章與鮮花擺放在遺像旁，以及情緒激動地擁抱一名歸國士兵。

首爾與西方情報機構指出，北韓自2024年以來，已向俄羅斯派遣了超過1萬名士兵，主要被部署在戰況激烈的庫斯克（Kursk）地區。北韓直到今年四月，才首度證實其軍隊參與了俄烏戰爭，並承認有士兵陣亡。俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）7月訪問平壤時表示，北韓將派遣建築工人和掃雷人員前往庫斯克。

去年，俄羅斯總統普廷罕見地訪問北韓，與金正恩簽署了一項包含共同防禦條款的軍事協議，而這慘重的傷亡，正是該軍事同盟的血腥代價。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法