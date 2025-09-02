中國火箭軍威脅我空防 高志榮：首波216枚彈道飛彈10分鐘抵台

高志榮今（2）日出席台灣智庫「中國解放軍火箭軍及海空軍對台威脅與因應研討會」，就中國火箭軍威脅評估、我因應對策進行發表。（記者涂鉅旻攝）

〔記者陳治程／台北報導〕中國近年積極發展火箭軍部隊，從常規彈道飛彈、核飛彈到巡弋飛彈，對印太的威脅不只我國緊盯，美國國防部、空軍大學評估報告也對其示警；前幻象飛行員，台灣智庫諮詢委員高志榮今（2）日於研討會表示，在2千餘枚短、中程彈道飛彈中，就有近千枚對準我國、首波齊發可達216枚，國軍現有防空系統雖可反制，但仍應持續擴充。

高志榮今出席台灣智庫「中國解放軍火箭軍及海空軍對台威脅與因應研討會」，就中國火箭軍威脅評估、我因應對策進行發表。他指出，中共火箭軍現有61至66等六處作戰飛彈基地、各基地下轄約6到8支飛彈旅；另有67至69共三處支援基地，計47支旅級部隊，透過配備短、中、長程彈道飛彈和陸射巡弋飛彈，對印太美、盟軍機場、掩體、軍機／艦等目標，遂行反干預打擊。

圖為中國解放軍東部戰區火箭軍，於2023年4月軍演期間部署情形。（歐新社資料照）

飛彈數量方面，高志榮分析，除射程逾5千公里的400枚洲際彈道飛彈，各型彈道飛彈約有2700枚，其中三分之一、約900枚短程彈道飛彈就鎖定我國，如東風-11、東風-15和東風-16等型號，集中在第61基地、第63基地共6支短程彈道飛彈旅；他補充，中共雖以短程飛彈為攻台主力，但其他類型彈藥仍可依戰時需要，加入對台作戰。

至於中共火箭軍對我機場打擊能力如何？高志榮評估，若以上述6支短程飛彈旅計算，每旅36輛發射車、搭配一車兩彈的飛彈運輸車36輛，6旅就有648枚短程彈道飛彈；每波次飛彈「齊發」規模達216枚、每波約10分鐘可攻擊台灣，共計三波。但他也指出，我國現有21套長程防空系統，若共軍要達成全系統壓制，仍須搭配長劍-10等巡弋飛彈、戰機掛載長程飛彈等作法協同打擊。

此外，高志榮也提及我國11處空軍基地跑道威脅分析，至少須228枚彈道飛彈才能截斷；另有310處重要防護目標，都在再提高火箭軍癱瘓我戰力之難度。因此，高志榮也建議，我國除續研雄昇（增程雄二E）飛彈、天弓飛彈外，也應持續籌購新款愛三飛彈，有效阻止中國藉由火箭軍對我發動飽和攻擊、迫使就範的意圖。

