【影】烏軍設下獵殺陷阱！「海馬士」精準點名 俄戰車縱隊全滅

烏克蘭第79空中突擊旅在頓內茨克州波克羅夫斯克方向設下伏擊，8月28日以「海馬士」與FPV無人機聯合打擊，擊毀俄軍裝甲車輛。（圖：烏克蘭第79空中突擊旅）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據烏克蘭軍事媒體《Militarnyi》報導，烏軍第79空中突擊旅近日在頓內茨克州（Donetsk）波克羅夫斯克（Pokrovsk）方向，上演了一場教科書級別的伏擊戰。該旅旗下的空偵單位在深入敵後約10公里處，發現一支俄軍裝甲縱隊，隨即引導「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統進行多輪精準打擊，並搭配FPV無人機補刀，成功將該支突擊部隊全數殲滅。

這場精心策劃的獵殺陷阱發生在8月28日晚間。隸屬第79旅的「伊凡·法蘭科」空偵小組 （Ivan Franko Group），發現一支由7輛戰車、步兵戰車及近百名步兵（部分乘坐摩托車）組成的俄軍機械化縱隊，正從普羅赫雷斯（Prohres）村向外移動。在鎖定目標後，烏軍先以海馬士火箭對移動中的縱隊進行首輪突襲，待其陷入混亂後，再由FPV無人機蜂擁而上攻擊殘部，最後再以第二輪海馬士火箭彈打擊被遺棄的車輛，完成掃蕩。

全殲裝甲縱隊 擊斃50俄軍精銳

根據烏軍傘兵回報，經過這場空地聯合打擊，該俄軍突擊縱隊的所有裝甲車輛均被摧毀，並有至少50名俄軍士兵遭到擊殺。報導更進一步推測，這支遭到重創的部隊，可能隸屬於近期才剛從俄國庫斯克州（Kursk）轉調至頓內茨克戰場的俄軍精銳單位——第155獨立海軍陸戰旅。

報導指出，在該區域出現如此大規模的裝甲突擊，本身就代表了俄軍戰術的重大轉變。此前為避免遭烏軍無人機大量獵殺，俄軍在該戰區長期依賴小股步兵進行滲透。此次重回裝甲突擊的老路，顯然是企圖在該戰區的「突出部」取得突破，但最終卻踢到鐵板，在烏軍的獵殺陷阱中全軍覆沒。

