168艦隊「宜陽軍艦」等4單位獲模範團體 賴總統公開獲獎事蹟

隸屬於海軍168艦隊丶舷號939的宜陽軍艦，榮獲今年國軍模範團體，賴總統今天點名並肯定其獲獎事蹟。圖為宜陽艦。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕賴清德總統今天在國防部「114年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」上，特別點名獲獎單位中，海軍168艦隊所屬「宜陽軍艦」等4個軍事單位的事蹟，肯定他們以行動詮釋了軍人的榮譽、紀律與承擔，這份精神不只是軍人的榮耀，更是整個國家的榮耀。

宜陽軍艦舷號為FFG-939，是海軍擁有的8艘美軍諾克斯級軍艦（海軍稱為濟陽級軍艦）中的最後一艘，隸屬於海軍168艦隊，1974年至1991年期間在美軍服役，1999年轉換到我國服役，包含美軍我國海軍服役時間在內，已服役達41年之久。老艦能夠獲得此次國軍模範團體殊榮，實屬不易。

國防部今日舉辦「114年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，共有國軍楷模、模範團體主官、全民國防教育傑出貢獻獎（團體暨個人）、敬軍模範、推動全民國防教育考核評鑑績優單位及後備輔導幹部楷模等7類186個獎項，獎項由三軍統帥總統賴清德親自頒發。

由於總計有186個獎項，賴總統在致辭時無法一一點名表彰獲獎事蹟，但賴總統仍點名宜陽軍艦等4個獲獎單位。

M1戰車今年7月實施120公厘戰車砲射擊。（圖片取自軍聞社臉書）

賴總統表示，獲得少將階主官國軍模範團體的海軍「一六八艦隊」，所屬的「宜陽軍艦」也在今年榮獲國軍模範團體。在艦隊明確及有效率的指導下，年度完成精準飛彈射擊、偵巡與運補護航等任務，更應處中共灰色地帶侵擾的軍事威脅，雙雙獲獎絕非偶然，這展現了全艦隊官兵「同舟一心、團結一致」的錨鍊精神，非常難能可貴。

總統指出，榮獲國軍模範團體的「空軍第一聯隊第九作戰隊」肩負南部空域防衛重任，另部署於馬公基地的「天駒部隊」在臺海前線執行戰備巡弋，不分晝夜守護領空，是我國防空的重要支柱。此外，「陸軍裝訓部戰車營第一連」去年接裝M1A2T戰車，在全連官士兵不畏辛苦，夜以繼日學習裝備操作訓練，以及後勤保修的工作，不僅快速熟稔新式裝備的各項操作性能，更在今年7月份完成了120公厘戰車砲射擊，推動陸軍裝備轉型，讓國軍戰力邁向新里程碑。

總統並指出，「軍備局第202廠彈筒所」的杜嘉馨所長是一位深具專業與熱忱的優秀主官，在科研崗位默默奉獻心力於國軍彈藥製造，確保國防後勤穩固，既是專業軍官，也是堅毅母親，展現軍人兼顧家庭與使命的重責大任。這些事蹟都告訴我們，國軍是全天候無所不在，守護國人安全、安定社會信心。

我國距離中國最近的空軍部隊為駐防於澎湖的「天駒部隊」。圖為去年10月立法院外交及國防委員會立委，前往澎湖馬公基地慰問駐防的空軍「天駒部隊」，實地瞭解飛行員24小時的警戒實況。（軍聞社提供）

