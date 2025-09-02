準備展開秋季攻勢！俄軍重整兵力瞄準頓巴斯地區

羅添斌／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《天空新聞》引述分析人士指出，俄羅斯已重新部署兵力，準備發動秋季攻勢，試圖打破烏克蘭「堡壘帶」（fortress belt）。

華府智庫「戰爭研究所」（ISW）軍事分析家指出，俄國重新部署兵力的方式表明，秋季攻勢將專注於奪取頓巴斯地區剩餘由烏克蘭控制的地區，俄軍已將相對精銳的海軍步兵和空降部隊從烏國東北部的蘇梅州和南部赫爾松州調往頓內茨克地區。

ISW專家解釋，這些部隊似乎將集中在多布羅皮利亞、波克羅夫斯克和科斯特揚季尼夫卡，試圖奪取基輔仍控制的頓內茨克30％地區。

頓內茨克和盧甘斯克等兩州組成頓巴斯地區，俄軍目前已控制盧甘斯克99.7％地區。俄國總統普廷已將控制頓巴斯地區當作重要的戰爭目標，在上月15日與美國總統川普會面時，也提出烏軍割讓頓、盧兩州，以換取俄軍在赫爾松、札波羅熱地區凍結前線等要求。

ISW專家補充道，俄國指揮部將部隊從蘇梅調至頓內茨克，表明俄國正在降低其在蘇梅地區的進攻行動優先等級，「俄軍擴大包圍波克羅夫斯克、向多布羅皮利亞推進的力度，並從西面繞過烏克蘭頓內茨克州的要塞帶」。

