創新紀錄！歐盟2025年國防開支將高達13兆

歐洲防務局表示，歐盟軍費開支將在2025年創下新高，達到3810億歐元。圖為歐洲防務局主管鄧克。（歐新社）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕歐洲防務局（EDA）今（2）日表示，隨著各國加大軍事投入，歐盟軍費開支將在2025年創下新高，達到3810億歐元（約台幣13.6兆元）。

根據法新社報導，歐洲防務局聲稱，今年軍事支出中近1300億歐元（約台幣4.6兆元）用於新武器等投資。歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）指出，為了確實保障人民安全，歐洲正投入創紀錄國防開支，且歐洲不會止步於此。

自2022年俄烏衝突爆發後，歐洲各國軍事開支大幅增加。歐盟委員會上週說，旨在協助各國增加國防開支的1500億歐元（約台幣5.3兆元）歐盟貸款計畫已全部認購，27個成員國中已有19個申請資金。該計畫能使成員國獲得由歐盟中央預算支持的更廉價貸款。

許多西方國家軍方和情報機構警告稱，如果俄烏戰爭結束，俄羅斯可能在3到5年內準備好攻擊北約國家。對此美國總統川普抨擊歐洲國防方面支出不足，並在7月峰會上迫使北約盟國承諾將GDP的5%用於安全​​相關支出，其中3.5%為核心國防支出，另外1.5%為基礎設施和網路安全等領域。

歐洲防務局主管鄧克（Andre Denk）說，要達成北約新目標，即將國防支出提高到GDP3.5%，需付出更龐大努力，每年總支出要超過6300億歐元（約台幣22.5兆元）。

