共軍3150架戰機威脅 前空軍戰管主任宋文溪提5大戰略應對

台灣智庫諮詢委員、前空軍戰管中心主任宋文溪，今日在「中國解放軍火箭軍及海空軍對台威脅與因應研討會」中，說明我國空軍的應處方針。（記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷／台北報導〕美國國防部日前示警，中國海空軍現役機已逾3150架，成為印大最大的戰機部隊，使我國的防禦作為備受關注，前空軍戰管中心主任宋文溪今日在一項論壇中表示，我方應取得情報先機，即早壓制並突破封鎖，並強調搭配防範無人機滲透，以提升綜合抗擊能力，打破解放軍企圖、提升攻台成本，並爭取友邦援助的契機。

中國擁有大量的航空兵力、飛彈，甚至是無人機，可透過各式階段性的戰法進行聯合攻台；對此，台灣智庫諮詢委員、前空軍戰管中心主任宋文溪在今日的「中國解放軍火箭軍及海空對台威脅與因應研討會」中指出，台灣可有5大因應作為，首先確保聯合情監偵能量；其次努力突破海空軍封鎖窘境；接著著重反制無人機滲透作為；同時防範兵火力確保戰力；最後致力巧奪制空權創造戰績。

而在非軍事方面，宋文溪表示有4項可投注的作為，第一台灣可同時多推動外交合作，第二精進民防體系，第三鼓勵發展科技業參與軍工科研，第四強化動員機制。

宋文溪在報告中總結認為，兩岸軍力消長的趨勢雖然對台灣較為不利，但是只要國軍未雨綢繆，以創新不對稱戰法和精實建軍來因應挑戰，加諸國際介入及友盟的協助等因素，將進一步打亂中國攻台的如意算盤。因此，政府正努力打造一個韌性防禦體系，強調「抗擊—保存—續戰」的循環，在敵強我弱的條件下尋求轉機。

他進一步說明，台灣雖在地利與防禦上具有一定的優勢，但無論空軍規模或防空武器數量皆居於劣勢。面對解放軍可能採取的飽和打擊、聯合封鎖、奇襲等模式，國軍的防務重點在於強化不對稱戰力與全域防禦，包括提升防空飛彈密度，加強指揮系統抗毀性，靈活運用後備與民防力量等，以提高解放軍侵台行動的難度和成本。從務實的角度而言，台灣若能在衝突中堅持抵抗並保存實力，拖延時間等待美日等盟軍介入，則中國即便空中優勢明顯，也難以實現速戰速決與既定的戰略目標。

