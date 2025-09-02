中國發展遠洋戰力 張勝凱：我國應積極發展低成本、遠距精準武器

前海軍教準部代理指揮官及陸戰學校校長的台灣智庫諮詢委員張勝凱今日於「中國解放軍火箭軍及海空軍對台威脅與因應研討會」表示，政府應加速不對稱關鍵戰力建構、強化海軍遠程源頭打擊與反制等，積極發展無人載具、飛彈。（記者劉宇捷攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕中國海軍近年積極發展遠洋戰力，海軍、海警持續對我國繞台巡航、迫近禁限制水域，前海軍教準部代理指揮官及陸戰學校校長的台灣智庫諮詢委員張勝凱今日指出，先前8月11日與海警衝撞的中國軍艦，預計9月底就能再次出現在海上，可見中國後勤修復能力的強大。政府應加速不對稱關鍵戰力建構、強化海軍遠程源頭打擊與反制等，積極發展無人載具、飛彈。

張勝凱在「中國解放軍火箭軍及海空軍對台威脅與因應研討會」表示說，中國海軍規模將於2030年增加至435艘，建造能力不可小覷。美國海軍上將帕帕羅在參議院等便指出，中國生產軍艦的速度極快，其軍艦生產速率大約是美國的3倍，戰機生產速率也是美國的1.2倍。

張勝凱指出，雖然國防部對灰色地帶已有應對準則，但那是對中國的軍機、艦，對於海警、海上民兵尚未有任何準則。尤其是解放軍的行動模式強調軍警民一體，作戰全程中國海警和海上民兵將會被大量運用。

張勝凱建議，政府應加速不對思關鍵戰力建構、強化海軍遠程源頭打擊與反制、深化灰色地帶襲擾之應對、提升戰力儲備與整體防衛、加固重要基建之防護作為、支持兵改與提升動員效能、前瞻關鍵技術研發與整合、爭取國際合作與提升戰力。

在加速不對稱關鍵戰力建構方面，應全力支持「潛艦國造」後續艦的建造，並將智慧水雷、水下監偵設備等列為最優先項目，盡早建立可恃的水下嚇阻與打擊力，同時加速岸置機動反艦飛彈部署。

強化遠程源頭打擊與反制部分，他建議海軍要加速建構如潛射巡弋飛彈，甚至考慮潛射彈道飛彈的可行性，積極發展並部署足夠數量的打擊武器，展現具備將戰事擴大至敵境內的嚇阻能力，藉此延伸多領域防衛作戰縱深，建立重層嚇阻力量。

至於深化灰色地帶襲擾之應對，政府要建立跨部會灰色地帶應對協調中心，加速部署並整合海、空、岸基及水下監偵系統，實現對可疑目標的全時域、全天候監控；對於第一線應對單位，須賦予更明確的授權與更靈活的非致命應對工具選項，律定明確之交戰規則，依突發狀況處置規定，以因應不同強度和性質的侵擾。

張勝凱表示，提升戰力儲備與整體防衛部分，海軍對強化指管通資網情監偵（C5ISR）系統節點，須多重備援與抗毀，並落實分散式指揮管制概念；另為確保油彈庫儲等防衛與持續戰力儲備所需，應建立完善的民間海上運輸能量動員機制；海軍後備人力支援也要能有效動員，除提高召集頻次與訓練強度，應研究將具備航海、輪機、通電專長等人員納入後備動員體系

