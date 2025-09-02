美韓菲聯手抗中！南韓現代重工進駐蘇比克灣 打造南海戰略樞紐

圖為菲律賓蘇比克灣造船廠的資料照，當時仍由韓進重工（HHIC-Phil）營運。南韓現代重工（HD Hyundai）現已正式進駐此一前美軍基地，旨在打造一個聯手美國、對抗中國的南海戰略樞紐。（圖：韓進重工）〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《法新社》報導，在菲律賓總統小馬可仕以及美國、南韓大使的共同見證下，南韓造船巨擘「現代重工」（HD Hyundai）位於菲國蘇比克灣的造船廠，2日正式啟用。現代重工直言，將把這個前美軍海軍基地，定位為協助美國重振造船業以對抗中國的「戰略樞紐」，此舉象徵美韓菲三國正聯手打造一個劍指北京的南海前線據點。

在馬尼拉北方的蘇比克灣舉行的開工儀式上，小馬可仕表示，其政府正透過這項新設施「振興本國的造船業」。他宣稱，該國的造船產能將因此幾乎翻倍，達到250萬噸，「這意味著我們能承接更大型的船隻，提升我們的出口潛力，並為我們的菲律賓工人創造更多就業機會。」他預期到2030年，該船廠將雇用4300名菲律賓人。

劍指中國！定位「讓美國造船再次偉大」樞紐

然而，現代重工的聲明，則揭示了其背後更深層的地緣戰略意圖。該公司表示，這座菲律賓造船廠，將在從中國主導的散貨船與油輪市場中「奪回競爭力」方面，扮演關鍵角色。聲明更直言，該公司正尋求將此船廠，定位為「『讓美國造船再次偉大』（Make American Shipbuilding Great Again, MASGA）計畫的一個戰略樞紐」。MASGA是川普政府時期，為追趕中國而發起的一項產業改革計畫。

請繼續往下閱讀...

此一產業合作，建立在日益深化的軍事同盟之上。過去10年，菲律賓已向現代重工採購了4艘軍艦。就在本月初，為應對來自北京在南海爭議海域日益升高的壓力，菲律賓才剛接收了第一艘由該公司建造、配備「先進武器與雷達系統」的新型護衛艦。現代重工去年五月與自2022年起擁有蘇比克灣設施的美商Cerberus公司簽署協議，租賃部分船塢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法