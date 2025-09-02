自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

中共飛彈洗台威脅 前美官員胡振東：不讓射第2次、反艦飛彈重擊

2025/09/02 19:00

前美國國防部官員胡振東今日在台灣智庫論壇中表示，台灣的長程情報預警與即時反擊作為就相當重要；儘管中國機艦數量看似龐大，但台灣不應畏懼數量，反艦飛彈一定足夠。（記者劉宇捷攝）前美國國防部官員胡振東今日在台灣智庫論壇中表示，台灣的長程情報預警與即時反擊作為就相當重要；儘管中國機艦數量看似龐大，但台灣不應畏懼數量，反艦飛彈一定足夠。（記者劉宇捷攝）
〔記者劉宇捷／台北報導〕台灣智庫今（2）日舉辦「中國解放軍火箭軍及海空軍對台威脅與因應研討會」，其中對於中國空軍及火箭軍的威脅有更多元的探討，面對中共的飛彈洗地威脅，前美國國防部官員胡振東今日發表見解表示，台灣缺乏「戰略的深度」，因此台灣的長程情報預警與即時反擊作為就相當重要；此外，中國雖然機艦數量看似龐大，但人員的能力與素質不一，台灣不應畏懼數量，反艦飛彈一定足夠。

面對中共不斷擴增的飛彈威脅，前美國國防部對台事務資深官員胡振東今日在「中國解放軍火箭軍及海空軍對台威脅與因應研討會」上表示，不像烏克蘭戰場，台灣缺乏「戰略的深度」，也就是說沒辦法透過空間換取時間，也沒有後退的空間。因此，台灣的長程情報預警與即時反擊作為就相當重要，當中共開始發射第1波飛彈時，長程預警雷達一看到、美國的衛星告訴台灣的時候，台灣要已經開始反擊了。

他補充，中國東風11、東風15等飛彈約有900枚，但只有300個發射架，因此想要減少中共對台灣的威脅，要在動第一步時就大量反擊打回去，使它不能再裝填發射第2次，以此類推不斷快速直攻飛彈陣地、削弱威脅，這樣我們就能更有機會保衛台灣。

此外，他也認為，中國快速且大規模的擴增機艦數量，但人員素質與戰術能力呢？很多船長、艦長，還有領導飛機的人，可能是依靠關係而擔任，缺乏專業經驗，就如同菲律賓撞船那樣，那他們是否是真的威脅、具有好的作戰能力，令人存疑。因此，台灣不應畏懼硬體數量上的威脅，只要中共在第一擊中不能完全消滅台灣的天弓，或是雄風、魚叉那些飛彈，中共的船將會不夠，因為台灣的飛彈多，每1艘船可以發射他3、4枚飛彈。

