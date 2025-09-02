中共將台海內海化？張勝凱示警：中國灰帶侵擾對台「強制隔離」

針對共軍對台方案的「強制隔離」，台灣智庫諮詢委員張勝凱指出，中共現在已經在灰色地帶作法中使用。（記者劉宇捷攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕台灣智庫今日舉辦「中國解放軍火箭軍及海空軍對台威脅與因應研討會」，國防部近日在中共軍力報告書中指出，共軍期望2035年前實質達「台海內海化」目的。針對共軍對台方案的「強制隔離」，曾任前海軍教準部代理指揮官及陸戰學校校長的台灣智庫諮詢委員張勝凱指出，所謂「強制隔離」，只是中共在避免觸犯國際法、掩護「封鎖」所使用的，因為「封鎖」的下一步就是戰爭。而中共現在已經在灰色地帶作法中使用。

國防部指出，中共期望於2035年實現全面軍事現代化，不僅持續發展各項軍備，火箭軍也持續加強核反擊能力，完備對台聯合封鎖、奪取綜合控制權及「反介入/區域拒止（A2/AD）」能力，同時以機艦逾越中線、貼近台灣24浬線活動，演訓區域甚至逐步擴展至台灣東部外海一帶，企圖掌握第2島鏈以西全般軍力投射優勢，實質達成「台海內海化」目的。

針對中共的「強制隔離」，張勝凱表示，我方也有一招反制作為，即可以宣布該地區為「雷區」，例如宣布福州港外4浬為雷區，我方則不一定有布雷，這也是一種強制隔離，當然這是很貼近戰爭時的手段。雖然很好用，但用了就必須負很多責任，特別是國際上戰爭法的責任。

另外，我國近年軍備發展似乎「重陸輕海」，張勝凱則認為，陸戰隊其實只有一個旅做轉移、轉型，另一個旅仍能使用，且AAV7裝甲單位是滿編狀態，陸戰隊仍有足夠的兩棲作戰能力存在，可以增援東沙、南沙。

前國防部總督察長、艦指部指揮官高嘉濱表示，國軍近年購買大量岸置魚叉飛彈，也許這是給人「重陸輕海」的原因之一，但陸地擁有大量的飛彈，反過來說這些飛彈發射車的機動性就越小。所以國軍或許能轉換一下思維，將其中部分的量能轉為研發潛射、海上的機動打擊飛彈。

