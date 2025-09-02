海鯤號夜間出塢移至碼頭 可望啟動潛航測試

海鯤號夜間移泊，引來高度關注。（記者李惠洲攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕首艘國造潛艦海鯤號自7月3日完成第三次浮航海測後，即進入乾塢進行檢整，期間台船董事長陣前換將，由成功大學系統及船舶機電工程學系系主任陳政宏接任，海鯤號隨即再度現身，今（2）日夜間7時移泊至第高雄港91號碼頭，外界解讀將啟動潛航測試，引起高度關注。 對此台船表示，「按照計劃進行，其它沒有評論。」

海鯤號再度現身，研判將展開潛航海測。（記者李惠洲攝）

海鯤號從今天中午起即展開移泊前置作業，夜間7時開始從乾塢移至第91號碼頭，過程花了約半小時，將進行相關檢查作業。值得注意的是，台船研發的「奮進魔鬼魚」無人艇也在同海域測試，兩艘台船研發的自主戰力同框，相當吸睛。

請繼續往下閱讀...

海鯤號今日再度現身，將於夜間移泊至第91號碼頭，外界研判將啟動潛航測試。（記者李惠洲攝）

台船「奮進魔鬼魚」無人艇同步現身，相當吸睛。（記者李惠洲攝）

台船前董事長黃正弘以家庭因素辭職，歸建成功大學，新任陳政宏目前已進入董事會擔任董事，台船將於周五（5日）召開董事會，正式推選陳為台船董事長，接任前夕傳出海鯤號再有大動作，可能將啟動潛航測試，以能在表定9月底完成海測作業，完成11月交船目標。

台船之前發布聲明表示，第三次海上測試已執行各系統海上動態組合驗證，以及潛望鏡功能測試，台船公司將持續依測試結果，進行各系統調校改善。台船在完成第三次海測後，即執行各系統裝備的性能校正、全艦水密測試及水下裝備檢整，隨後，海鯤號於7月8日上午就移動到乾塢。

海鯤號6月17日啟動第一次海上測試（SAT），台船稱順利執行推進、舵翼、電力、通風、通信及航儀等各項系統的首次海上動態組合測試；同月26日進行第二次海測，完成各系統海上動態組合驗證及艦船操控運轉能力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法