不讓中俄專美於前 美國與日本、印度加強潛艦夥伴關係

美國與日本、印度的軍事合作關係與日俱增。圖為今年三月底，美國海軍肖普號驅逐艦（左）和日本海上自衛隊護衛艦能代號（右）在南海演習。（美聯社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《新聞週刊》（Newsweek）1日報導，在中國和俄羅斯上個月首次聯合潛艦巡邏，美國也加強與日本、印度的潛艦夥伴關係，包括日本海上自衛隊成員探訪關島，以及美國海軍潛水母艦法蘭克凱博號（USS Frank Cable，AS-40）訪問印度清奈港等。

據報導，美國海軍公布訊息顯示，8月22日，日本海上自衛隊攻擊型潛艦「JS 大鯨號」（JS Taigei）船員訪問關島的海軍潛艦訓練中心，與美國海軍聯合訓練。關島是美國最西端的領土，是太平洋「第二島鏈」一環，對中國軍事力量投射的主要樞紐，部署5艘美國潛艦。

美國海軍說，海軍潛艦訓練中心採用最先進的教學技術，培養美國太平洋艦隊潛艦執行作戰任務所需的技能和專業知識，學員包括來自其他國家的學員。日本今年度防衛白皮書明確指出，與盟友和志同道合國家的合作與協作至關重要。與美國的同盟更是日本國家安全政策的重要支柱，也是印太地區和平與穩定的基石。

與此同時，美國海軍潛艦母艦「法蘭克凱博號」8月24日抵達印度清奈港口，訪問3天，期間停泊在印度「海洋勝利號」（INS Sindhuvijay）攻擊型潛艦旁，展示其維護和修理潛艦的能力，印度海軍軍官也觀摩法蘭克凱博號修理部門的示範。

法蘭克凱博號指揮官湯普森（Mike Thompson）說，這是兩國海軍聯合訓練的絕佳機會，「分享知識並展示我們的維修專長，強化我們對該地區夥伴和盟友的承諾」。美國海軍也說，這次訪問加強雙方後勤合作，並為未進行先進的雙邊行動鋪平道路。

據了解，美國海軍總共只有兩艘潛水母艦，這是潛艦的水面補給艦，艦上甲板搭載3座大型起重機，可以用來為核潛艦補給飲水、食物及魚雷等武器，甚至可以簡易修復。然而，隨著華府與新德里因貿易問題而關係日益緊張，美國與印度的軍事夥伴關係會如何延續，仍有待觀察。

