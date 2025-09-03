海鯤號準備潛航測試注水離塢 「奮進魔鬼魚」 無人船現身巡邏

潛艦海鯤號注水離塢，軍用無人船「奮進魔鬼魚」同步現身巡邏。（記者李惠洲攝）

〔記者洪定宏／高雄報導〕潛艦海鯤號7月8日進入大乾塢檢整約2個月，終於昨晚（2日）注水浮航離塢，移泊91號碼頭，預計9月5日出港展開潛航測試；特別的是，台船首艘軍用級無人船就在乾塢外巡邏。

「奮進魔鬼魚」船長8.6米、船寬3.7米，最高航速35節，採「三胴體」船型設計，提高無人船的耐海性及適應性，可搭載輕型魚雷、高爆炸藥等武裝，具備「群控模式、自主航行避撞、AI目標辨識、反劫持」等功能。

台船乾塢注水讓海鯤號浮起。（記者李惠洲攝）

昨天下午，海鯤號所在的海昌廠房旁大乾塢，可見大批工作人員在潛艦帆罩、甲板鷹架及外圍忙碌巡檢，操作機具，接著開始注水，讓坐墩的海鯤號浮起，離開岸邊，自行浮在乾塢中央。入夜後，多艘拖船靠近乾塢閘門，大約7點20分離開前往91號碼頭。

據了解，海鯤號在7月3日完成第三次海測後，7月8日移泊海昌廠房旁大乾塢，9月2日回到91號碼頭，預計9月5日進行第四次海測，若天候及風浪許可，可能測試50公尺淺水潛航。

台船乾塢注水（紅箭頭）讓海鯤號浮起。（讀者提供）

潛艦海鯤號注水離塢，赫見軍用無人船「奮進魔鬼魚」巡邏。（讀者提供）

