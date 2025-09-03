九三軍人節》「嶄新陸軍」形象影片曝光！大秀M1A2T、海馬士戰力

適逢九三軍人節，陸軍司令部推出「嶄新陸軍」形象影片。（圖取自影片）

〔記者方瑋立／台北報導〕適逢九三軍人節，陸軍司令部於昨（2）日晚間推出「嶄新陸軍」形象影片，說明陸軍務實推動創新轉型，力求嶄新思維與作法，秉持「科技取代人力、火力取代傳統兵力」原則，持續強化建軍備戰效能，有效提升防衛戰力；同時致力形塑一支忠於國家、忠於人民，勇於肩負保家衛國重任的現代化勁旅。

陸軍司令部表示，本次形象影片忠實呈現M1A2T戰車、海馬士多管火箭、陸射劍二飛彈、拖式2B飛彈、紅隼火箭彈等實彈射擊及強化無人機訓練畫面，具體展現新式武器裝備籌獲及實戰化訓練的階段成果。

請繼續往下閱讀...

陸軍指出，陸軍持續提升訓練品質及效能，同時不斷優化服役環境與組織文化，並透過「興安專案」新建現代化營舍，提供舒適便利居住環境，藉設置營區教學點、服裝研改、健全醫療體系等，落實官兵生活照顧與福利措施，全方位提升部隊士氣與戰力，讓官兵全心投注戰訓本務。

陸軍強調，面對當前嚴峻的敵情威脅與現代化戰爭型態變化，陸軍正處於轉型與挑戰並存的關鍵時刻，未來將持續前瞻敵情威脅，革新作戰思維與用兵理念，周全戰備整備作為，並務實貼近實戰化訓練，逐步厚植防衛作戰能量，以有效建構可恃的嚇阻戰力。

「加入陸軍，你的未來，由此開始」，陸軍強調，塑建「新陸軍、新戰力」有賴有志青年加入，齊心用實際行動捍衛中華民國，共同守護最珍貴的自由民主與國家安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法