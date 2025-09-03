因應中國閱兵 加強東部作戰應變能力 花防部頻演練戰備偵巡

空軍花蓮基地F-16V戰機保持警戒，隨時準備升空因應狀況。（記者游太郎攝）

〔記者游太郎／花蓮報導〕因應中國九三閱兵，並嚴防由演轉訓、由訓轉戰等可能的威脅，國軍第二作戰區連日來加強戰備，並頻繁演練戰備偵巡，模擬包括空軍佳山、花蓮基地、制海飛彈基地及雷達站等重要目標遭敵襲擾、破壞，出動CM-21裝步戰鬥車等各式車輛，機動至戰術位置，因應敵情強化臨戰應變能力。

國軍第二作戰區（花蓮、台東）因應中國近期頻繁演訓，除空軍花蓮基地F-16V加強戰備整備，隨時待命升空外，陸軍花東防衛指揮部為提升防衛作戰效能，連日來出動出動CM-21裝步戰鬥車及各式車輛編組，密集執行戰備偵巡訓練，不斷精進包括戰術機動、下車戰鬥、搜索警戒及小部隊戰鬥等課目，希望透過實戰化演練，確保各重要基地的安全。

請繼續往下閱讀...

官員指出，戰備偵巡實施時間包括清晨、白晝及夜間等不特定時間，機動全程融入敵情想定，參演官兵模擬敵情狀況，車隊朝目標區偵察、巡邏，沿途保持高度警戒，適切掌握路面狀況；抵達目標區後，迅速完成兵、火力部署及警戒，構築嚴密火網，並適度因應敵情，模擬與敵特工遭遇、接戰等狀況，藉此增強東部作戰區的應變能力。

陸軍花防部出動CM-21等各型裝甲車，編組實施戰備偵巡。（記者游太郎攝）

第二作戰區清晨時分出動戰備偵巡編組，機動前往戰術位置執行演訓任務。（記者游太郎攝）

花防部出動裝甲車及各式軍車編組執行戰備偵巡任務，出現在花蓮街頭。（記者游太郎攝）

陸軍第二作戰區出動CM-21等裝甲車編組，清晨時分機動前往戰術位置。（記者游太郎攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法