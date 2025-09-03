全年待命反制中國認知作戰 軍聞社丶青年日報獲賴總統頒獎表揚

國防部軍事新聞通訊社此次榮獲國軍模範團體，由賴總統頒獎給軍聞社社長王智平上校。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕今天為九三軍人節，國防部昨舉辦「114年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，由總統賴清德親自頒獎給114年國軍楷模、國軍模範團體及全民國防教育傑出貢獻獎得主。其中，全年無休丶隨時待命因應反制中國認知作戰的軍聞社丶青年日報，表現傑出，獲得國防部及府院高層的肯定，昨天由賴總統親自頒獎表揚。

軍聞社及青年日報是外界熟知的軍媒，均隸屬於國防部政戰局，近年為因應中國對台發動的認知作戰，以偽假新聞及影片試圖混淆國人及國際視聽，軍聞社及青報團隊全年無休，隨時待命執行各項認知作戰的反制作為，也主動出擊製作新聞專題及影片，將話語權拉回到台灣來。

請繼續往下閱讀...

國防部軍事新聞通訊社此次榮獲國軍模範團體，青年日報社獲選114年全民國防教育傑出貢獻獎團體獎，賴總統昨天也分別也分別頒獎給軍聞社長王智平上校丶青年日報社長謝忠杰上校。

軍聞社社長王智平上校表示，軍聞社及青年日報社，是政戰局的重要單位，無論在任何時期，都是打造國軍優質形象、團結軍民心防，宣導國防施政的重要團隊。

王智平指出，在當前兩岸局勢嚴峻的背景下，軍聞社深知自己的角色與使命，並強化隨軍採訪能量，同時，也透過圖卡、短影音及新聞報導等多元形式，迅速回應、澄清錯假訊息、揭露敵對操作，讓國人看見真相、鞏固信心。

「能夠榮獲模範團體，代表軍聞社團隊的努力獲得肯定。」王智平上校說，他們會繼續強化新聞文宣傳播效能，並以專業的能量在對應與反制領域上站穩腳步，成為維護國軍形象、捍衛國家安全的傳播力量。

青年日報社獲選114年全民國防教育傑出貢獻獎團體獎，由青報社長謝忠杰上校代表接受賴總統頒獎表揚。（圖：軍聞社提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法