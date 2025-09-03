共軍出動14機艦擾台 國軍嚴密監控應處

〔記者方瑋立／台北報導〕今天是我國九三軍人節，也是對日抗戰勝利暨第二次世界大戰終戰紀念日，中共為襲奪歷史話語權，將在北京天安門廣場舉行大型閱兵。國防部今（3）日上午公告，自昨（2）日清晨6時至今晨6時，共偵獲中共各型軍機9架次、軍艦5艘次及1艘次公務船於台灣周邊海空域活動，其中1架次軍機逾越海峽中線，進入台灣北部空域。

根據國防部公布的航跡圖，昨天上午7時5分至下午3時45分，共有8架次主戰機出現在台灣西部空域；另於下午2時許，1架主戰機跨越台灣海峽中線並進入北部防空識別區。

請繼續往下閱讀...

除空中動態外，共軍海上兵力也持續活動，包含5艘次軍艦及1艘次公務船，持續在台灣周邊海域活動

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法