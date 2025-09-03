國軍976架美製攻擊無人機明年交畢 66架彈簧刀300今年給憲兵

圖為美國海軍操作的「彈簧刀300」攻擊無人機。我國去年向美購得685架同型裝備後，未來除陸軍獲得619架外，其餘66架將配賦給憲兵，提升首都衛戍打擊能量。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／台北報導〕為強化地面部隊戰時空偵、打擊能量，國軍去（2024）年斥資新台幣57.8億餘元外購近千架美製攻擊無人機，建構不對稱戰力；新年度國防預算書也揭露，該案泰半裝備今年抵台後，剩餘批次將在明（2026）年交付完畢。不過，該預算還暗示，大多數裝備由陸軍接收外，戍衛首都的憲兵也已獲數十架人員殺傷無人機，提升防衛火力。

我國最早是在去年6月獲美國國務院出售685架「彈簧刀300」（Switchblade 300）人員殺傷無人機（扣除35架驗貨用fly-to-buy AURs抽樣飛測品），另有291架「Altius 600M-V」反裝甲無人機，合計976架。原在今（2025）年度國防預算編列的新台幣115億3640萬4千元，經立法院國防委員會決議刪減後，下修至明年公開預算所列的57億8677萬7千元整。

值得一提的是，相比今年預算書，明年預算書的同案增列逐年交裝數的詳細資訊。根據2026年國防公開預算書，陸軍司令部統籌對美採購976架攻擊無人機，今年接收150架人員殺傷型、291架反裝甲無人機，明年將接收469架人員殺傷無人機，綜前所述，陸軍共獲619架人員殺傷型、291架反裝甲型無人機。但問題來了，剩下66架人員殺傷無人機在哪？

圖為美國國防新創公司Andruil創辦人暨執行長拉奇（Palmer Luckey），8月5日親自會晤國防部長顧立雄，而前一天則親交我國採購的Altius 600M反裝甲攻擊無人機。（國防部提供）

原來，上述66架人員殺傷無人機，是交給前（2023）年和陸軍共同建案採購的憲兵指揮部。今年國防公開預算書指出，兩軍向美聯合採購976架攻擊型無人機，其中，憲兵指揮部編列新台幣1億8966萬6千元籌獲「彈簧刀300」人員殺傷無人機，全案於去年、今年執行完畢，但當時並未明列採購數量，如今真相大白，還有望挑戰Altius無人機案交軍的最速紀錄。

國防部日前送抵立院的最新「五年兵力整建及施政計畫報告」指出，在對美軍購部分，除籌獲海馬士、火山布雷系統、M1A2T戰車、人攜刺針防空飛彈外，新購的F-16 Block 70戰機、岸置魚叉反艦飛彈系統等軍備也持續交付中；後續還規劃增購「新型攻擊遊蕩彈藥」、F-16戰機相關彈藥、莢艙，以及愛國者飛彈、NASAMS系統，建構重層攔截能力，確保國土安全。

