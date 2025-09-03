共諜判刑竟遠低於侵占冰箱 劉德良：無異於鼓勵貪腐者充當共諜

前軍事情報局長劉德良（資料照）呼籲政府，要修法加重對共諜丶叛國者的刑度以儆效尤。他也對司法系統喊話表示，鎮小江案、張超然等共諜案的刑度，遠遠低於國軍少將貪汙一台洗衣機，無異於鼓勵貪腐者充當共諜，間接對國家安全造成重大負擔。

〔記者羅添斌／台北報導〕今天是我國九三軍人節，也是對日抗戰勝利暨第二次世界大戰終戰紀念日，中國更藉閱兵丶認知戰分化台灣團結，前軍事情報局長劉德良今天特別呼籲政府，要修法加重對共諜丶叛國者的刑度以儆效尤，他也對司法系統喊話表示，鎮小江案、張超然等共諜案的刑度，遠遠低於國軍少將貪汙一台洗衣機，無異於鼓勵貪腐者充當共諜，間接對國家安全造成重大負擔。

劉德良在今8月發表「淺談共諜對台滲透狀態」專文，刊載於在民進黨內部刊物「兩岸情勢研析通訊」，他日前接受政論節目主持人廖筱君專訪時，再次談及司法刑度對於叛國丶共諜案刑度太低的問題，呼籲司法系統應該正視國家安全的問題。

廖筱君在節目中表示，對賴總統來講要積極面對中國滲透的問題，相信賴總統有他的決心及毅力，但是司法系統對於叛國罪丶共諜行為卻都是輕判，造成我們的制度錯亂。

對於司法對共諜案的量刑問題，劉德良指出，戲閃國家是個自由民主丶有人權的社會， 所以法官特別重視人權，「但是國權呢？」，國軍有將領因為侵佔一台洗衣機，判刑六年八個月定讞，一個叛國者卻只判十個月，或者是一年兩個月的丶一個六個月的，哪怕是我們的敵人鎮小江，從對岸來的，了我們十個人，卻才判四年，不如一台洗衣機，這種判決，我們在社會是沒有辦法接受的。

劉德良先前發表專文時，提醒國人注意共諜潛伏丶滲透在台灣的人數，遠遠超過外界想像，他建議政府修法加重其刑以儆效尤，許多共諜案量刑太輕，如：鎮小江案、張超然案相較於貪汙一台洗衣機的量刑判決，無異於鼓勵貪腐者充當共諜，間接對國家安全造成重大負擔，建議司法院對法官系統從強化國安保防教育入手，才不致再出現重貪腐、輕叛國的判例。

