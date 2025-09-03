美海軍六代機競標 波音秀概念圖 疑為F-47海軍版

繼諾斯洛普格魯曼在 8 月首度釋出設計概念圖後，波音也公開了 F/A-XX 概念圖。（圖：波音公司）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國軍事網站《The War Zone》報導，美國海軍下一代艦載戰機F/A-XX的競標案戰況逐漸明朗，繼諾斯洛普·格魯曼（Northrop Grumman）之後，國防巨擘波音（Boeing）近日也公布了其設計概念圖。然而，這張概念圖因其外型與波音已贏得空軍訂單的F-47驚人地相似，引發外界揣測，波音可能意圖以「一機通吃」的策略，打造海空軍通用平台。

諾斯洛普·格魯曼 F/A-XX 概念圖。（圖：諾斯洛普·格魯曼）

波音此次公布的F/A-XX概念圖，與其先前贏得空軍「次世代空優」（NGAD）計畫的F-47戰機，在座艙罩、機頭外型等處，都顯示出高度的共通性。分析指出，波音顯然暗示其F/A-XX與F-47將共享大量共通設計，此舉雖有助於降低開發與生產成本，卻可能觸動美國海軍的敏感神經。

美國海軍在歷史上，極度排斥與空軍開發共用機型。軍方認為，航艦起降的嚴苛環境，與空軍的陸基作戰需求差異甚大。過去的共同開發案，如F-111最終未能成功開發出海軍版，而最新的F-35C，更是所有F-35系列中，耗費最長時間才達成初始作戰能力（IOC）的型號。

命運多舛 五角大廈一度凍結計畫

F/A-XX計畫本身也命運多舛。在川普總統宣布波音F-47贏得空軍NGAD計畫後，五角大廈高層便以軍工產業資源有限為由，一度凍結了F/A-XX的預算，意圖將資源集中給空軍。最終是在美國國會的強力介入下，才在2026年度的國防預算中，為海軍爭取到繼續開發的經費。目前，這項旨在取代現役F/A-18E/F超級大黃蜂的計畫，僅剩波音與諾斯洛普·格魯曼兩家公司仍在競爭。

